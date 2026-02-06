Florencia Peña habló del duro presente que vive luego de la suspensión de su obra: "A mí me cuesta..."

Embed - COBERTURA EXCLUSIVA: ¿QUÉ PASA CON FLOR PEÑA?

Más tarde, la propia Florencia Peña se comunicó con el programa y aclaró que la decisión estuvo vinculada a su estado de salud. "La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien", explicó.