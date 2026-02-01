Fuerte cruce entre la Provincia y el Gobierno por la baja de la edad de imputabilidad
Luego de que Patricia Bullrich acusara a Axel Kicillof de estar “del lado de los delincuentes”, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, la calificó de “oportunista”.
El debate por la baja de la edad de imputabilidad volvió a encender un fuerte cruce entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional. En ese marco, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, acusó de “oportunista” a la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsora de la iniciativa, y calificó la discusión como un caso de “política barata y oportunista”. Previamente, la legisladora había apuntado contra el gobernador Axel Kicillof, a quien acusó de estar “del lado de los delincuentes”.
La polémica se desató tras un posteo del mandatario bonaerense en la red social X, donde expresó su postura sobre el tema: “Como explica Javier Alonso, estamos de acuerdo en que la Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero bajar la edad de imputabilidad no va a resolver los problemas de fondo. No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”.
Las declaraciones motivaron una dura respuesta de Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien lanzó fuertes cuestionamientos al gobernador: “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importan ni la seguridad ni las víctimas. Siempre del lado de los delincuentes. ¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias? Y si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos”.
Ante esas críticas, Alonso salió al cruce de la senadora oficialista y cuestionó el enfoque del planteo: “Lo que no se puede creer es que siga apropiándose del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista. La problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”.
El ministro profundizó su postura y sostuvo: “La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes. Se aborda, como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado. Todo lo que usted nunca hizo. Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo, señora Patricia Bullrich”.
