El bodegón de Buenos Aires que hace unos ravioles riquísimos

Gracias a su combinación de calidad, sabor y calidez, A Raja Cincha ha sido destacado como uno de los 10 mejores bodegones de Buenos Aires, cautivando diariamente a quienes buscan buena comida en un entorno amigable. Una parada obligada para disfrutar de la esencia de la gastronomía porteña.

Dentro de la variada y generosa propuesta gastronómica de A Raja Cincha, los comensales pueden disfrutar de una amplia selección de platos que destacan por su calidad y sabor. Algunos de los más populares son:

Cada opción refleja la esencia de la cocina tradicional argentina, ideal para quienes buscan una experiencia auténtica y satisfactoria.

Embed - A Raja Cincha en Instagram: " ¡Esta semana en A Raja Cincha Jonte, las promos no paran! Martes: 25% OFF en el bife de la casa Miércoles: 40% OFF en nuestra milanesa XXL (con variantes como Pikito, Completa o Capresse) Jueves: ¡Te regalamos 2 copas de vino o 2 bebidas chicas sin alcohol al comprar el combo Merakio! Viernes: ¡2x1 en las empanadas de osobuco de cerdo! Solo en nuestra sucursal de Jonte. No te lo podés perder. ¡Te esperamos con los brazos abiertos! Jonte 3503"