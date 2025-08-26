Habló el hincha de la U de Chile que cayó desde una tribuna de Independiente: "Estoy evolucionando"

El fanático de 33 años cerró su mensaje con una conmovedora reflexión. "Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes. Todos cariños, les mando un abrazo y un beso enorme, muchas gracias”, concluyó.

Alfaro, quien sufrió un traumatismo de cráneo severo, permaneció varios días en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Ahora, deberá esperar los resultados de algunos estudios médicos para determinar cuándo podrá ser trasladado de vuelta a su país.