Historia de superación: empezó sacando fotos a autos top y hoy es un especialista en la compra y venta

Si bien nació en Buenos Aires, a los cuatro años se fue a vivir a El Bolsón. "Allí me crié en una chacra con todo tipo de animales y comiendo lo que nosotros mismos sembrábamos”, cuenta. Hizo la secundaria y cuando no tenía claro su futuro, decidió mudarse a Uruguay, básicamente “con una oferta laboral que no fue lo que esperaba”. Pero, lejos de amedrentarse o querer volver, redobló la apuesta. Siempre le había gustado la fotografía y decidió comprarse una cámara.

“Pensé que era fácil, que con una gran cámara las fotos buenas sólo sucedían, pero me di cuenta que no, que tenés que conocerla y saber manejarla. Hoy un smartphone bueno en automática saca mejor que una cámara buena mal usada. Pero en cuanto le agarrás un poco la mano, sabés las funciones y valores, una foto con cámara queda 10 veces mejor”.

Fede fue autodidacta. “Fue bastante prueba y error. Comencé mirando tutoriales en Youtube, preguntando, saliendo a la calle a practicar… Ahí, justamente, pude unir mis dos pasiones, la fotografía y los autos. Cuando veía pasar uno, le sacaba. Y así arranqué. Hasta que me focalicé en los de alta gama que andaban por Punta del Este, sobre todo en verano, cuando llegan los empresarios de Argentina, Brasil y Estados Unidos con autos millonarios”, cuenta.

Decidió empezar a publicar los retratos de los autos top, como algunas Ferrari, Porsches, Aston Martin, entre otros. Y su cuenta de Instagram creció hasta llegar hoy a los 137.000 seguidores. “Así empecé a ser más conocido en el ambiente y me empezaron a llamar para encuentros, casamientos, cumpleaños, books de autos. También pude fotografiar varios eventos, como el Incontro Ferrari, donde hubo más de 60 modelos de Ferrari recorriendo Chile, Argentina y Uruguay. También estuve con los Xriders, la Fórmula E y la CARX Rallycross", agregó.

Desal se transformó en un especialista de autos de alta gama. "La mayoría de los autos costosos que yo conozco en Punta del Este son de empresarios, pero tampoco son necesariamente personas conocidas. Muchos trabajan en el campo. También hay muchos que vienen de afuera, con los turistas. Tal vez muchos no se atreven a usarlos en su lugar de residencia, pero en el verano en Punta es otra cosa. Nadie le presta atención, ni les dicen nada”, comenta quien se convirtió en un contacto obligado en el sector. Incluso, con dos amigos, creo el Cars and Coffee Uruguay, un evento que se realiza en muchas partes del mundo, en el que se encuentran propietarios de autos exóticos, exclusivos y clásicos en un lugar tranquilo para hablar de pasiones compartidas y tomar un buen café.

Los contactos le permitieron ir experimentando en la compra y venta de autos hasta que pudo ponerse su propia agencia. “La idea surgió porque al tener bastantes seguidores y la mayoría ser fierreros, mucha gente o hasta otras agencias me pedían que publique sus autos, eso me hizo empezar a ganar plata extra aparte de mi trabajo de ese entonces hasta llegar a un punto donde me dejaba más la venta de los autos. En una oportunidad tuve una mala experiencia con autos de otra agencia y eso me hizo ver la posibilidad de hacerlo por mi cuenta, y ahí surgió la propia, con la hoy nos especializamos en la transacción de vehículos que va hasta la gama media, un rango aproximado entre 8 y 20 mil dólares. Uruguay, al ser un país estable los bancos, ofrecen una muy buena financiación con una tasas super bajas... Por eso que el 90% de las ventas son de esa forma”, explica.

-¿Uruguay es un país accesible y con posibilidades?

-Es como cualquier país del mundo, tenés que ir con una mentalidad guerrera, de crecer. Mudarte a otro un país requiere un gran esfuerzo económico y laboral. Acá hay que trabajar igual que en todos lados, nadie te regala nada, y debés tener ganas de progresar para hacerlo, sin ganas ni acá ni Argentina, es muy difícil lograr que te vaya bien... El argentino es super luchador, pasó por muchas crisis económicas, por eso por lo general si se va le va bien, porque en un país estable, con ganas de progresar, y metiendo garra, vas a lograrlo tarde o temprano.