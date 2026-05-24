Histórico: en qué puesto terminó Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá

Tras haber conseguido el décimo lugar en la clasificación del sábado, Colapinto largó con la premisa de mantenerse en la zona de puntos, pero las exigentes condiciones de la pista canadiense elevaron la dificultad al máximo. Lejos de achicarse ante los campeones del mundo, el bonaerense mostró una madurez asombrosa para gestionar el desgaste de los neumáticos intermedios de lluvia y atacar en los momentos justos.