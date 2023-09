Habló el abogado del familia del empresario descuartizado en Ingeniero Budge: qué dijo

"El expediente está bajo secreto de sumario, para que no se entorpezca la investigación y se están tomando testimoniales. Ante la mecánica del crimen, la gente tiene miedo de declarar. La víctima no se puede defender y no está bueno que se digan las cosas que se están diciendo", remarcó.

En tal sentido, el letrado comentó: "Claramente no es un crimen común y es algo en lo que coinciden todas las fuerzas de seguridad. Hay dos hipótesis, o fue algo para querer dar un mensaje mafioso o fue un apriete que le quisieron dar por una deuda, porque tiene dos disparos de bala".

abogado Fernando Pérez Algaba

En cuanto a la persona que se encuentra detenido, aclaró: "No vemos un grado de autoría del crimen sobre esta persona, igualmente está procesada".

Al ser consultado por las amenazas que salieron a la luz, expresó: "Se entiende por los mensajes que tenía deudas. Él era un persona que arrancó jovencito con distintos trabajos, luego cobró una sucesión y otra plata que había ahorrado arrancó con la compra y venta de autos, y escaló a la venta de autos de lujos".

"En plena pandemia incursionó en todo el tema de las criptomonedas, era una persona hábil para los negocios y entiendo que hizo mucho dinero con eso. Una de las hipótesis puede ser que gente que creía en él le dio dinero para poner en esa rueda y no la habría podido devolver", cerró.