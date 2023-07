Bryan Cranston cruzó al jefe de Disney durante la huelga en Hollywood

La estrella de Breaking Bad, fue uno de los oradores en el SAG-AFTRA “Rock the City for a Fair Contract” y declaró : “Tenemos un mensaje para el Sr. Iger: sé, señor, que ve las cosas a través de una lente diferente. No esperamos que entiendas quiénes somos. Pero les pedimos que nos escuchen , y más allá de eso, que nos escuchen cuando les decimos que no nos van a quitar el trabajo y dárselo a los robots. No permitiremos que nos quiten nuestro derecho a trabajar y ganarnos la vida decentemente. Y por último, y lo más importante, ¡no permitiremos que nos quiten la dignidad! Somos sindicato, de principio a fin, hasta el final. ¡Somos sindicato, de principio a fin, hasta el final!”