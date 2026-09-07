Javier Milei recibió en Casa Rosada a Hela, una perra antidrogas

El animal acudió a la sede gubernamental acompañado por la sargento Susana Viamonte, su fiel guía. En 2024, luego de cumplir todos sus años de servicio correspondientes, la suboficial quiso retirarse de la fuerza. Sin embargo, tomó la emotiva decisión de quedarse otros dos años en la institución exclusivamente para retirarse de forma conjunta con su compañera de cuatro patas.