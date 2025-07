Kenny G dará un increíble show en Buenos Aires: todos los detalles

New Standards, editado por Concord Records, es una colección de once temas originales inspirados en las baladas de jazz clásicas de los años 50 y 60. Compuesto y producido por el propio Kenny G, el álbum rinde homenaje a la tradición del jazz romántico, con su toque moderno y profundamente personal.

“Quise capturar el corazón y el alma de esos estándares del jazz tan queridos, pero desde mi propia voz musical. Fue un desafío hermoso que me llenó de alegría”, afirma el artista.

Embed - Kenny G on Instagram: "I got hit by the sudden urge to play some bebop!!"