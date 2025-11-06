La justicia le concedió la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el exmarido de Jésica Cirio

La suma podría presentarse en títulos de propiedades o en dinero, y recién entonces Casanello firmaría la prisión domiciliaria, quizás sumando más condiciones, como que se le haga un seguimiento psicológico a Piccirillo que fue “estrictamente recomendado” por la licenciada Paola Salinas, perito del Servicio Penitenciario Federal, al confirmar “la afectación emocional y cognitiva derivada del encierro”.

piccirillo detenido

Casanello imputó en abril de este año a Piccirillo por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma en el marco de la investigación por un allanamiento fraudulento que comandó el empresario en Recoleta contra un hombre al que él le debía U$S 6 millones.

En la misma causa ya están procesados prisión preventiva el comisario de la Policía de la Ciudad Iván Helguero, otrora jefe de la División Robos y Hurtos Zona Norte de esa fuerza, y Carlos Smith, conocido por los apodos de El Lobo y Charly, exmiembro de la Policía Federal Argentina (PFA) hasta su exoneración.