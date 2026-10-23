Ahorro para jubilados en octubre: los bancos y supermercados que tendrán descuentos especiales

Hay exclusiones: algunas cadenas dejan afuera carnes, electrodomésticos o marcas seleccionadas. Además, varias propuestas no admiten acumulación con otras promociones.

Los beneficios adicionales de los bancos

Para quienes cobran en Banco Nación, el programa oficial informa un reintegro adicional del 5% mediante BNA+ MODO, con tarjeta de débito o crédito, en cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Tiene dos límites: $5.000 por semana y $20.000 por mes. Galicia, por su parte, figura con hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con tope mensual de $20.000 en supermercados.

Supervielle ofrece un 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con topes publicados de $25.000 para débito y $15.000 para QR. La ficha bancaria de Chango Más establece vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 y exige cobrar la jubilación en la entidad y utilizar una tarjeta de un paquete previsional habilitado. La oferta oficial también incorpora Banco Patagonia, ausente en la nota original: anuncia hasta un 35% en supermercados seleccionados y un tope mensual de hasta $40.000. Ese máximo depende de las condiciones correspondientes a cada cadena y producto bancario; no representa una rebaja uniforme para todos los clientes.

Cómo calcular el ahorro antes de pagar

El tope puede modificar mucho el resultado. Como ejemplo de cálculo, una promoción del 25% con devolución máxima de $20.000 alcanza ese límite con $80.000 de compras elegibles; gastar más no aumenta el reintegro si el cupo ya se agotó.

Antes de comprar, conviene consultar el comercio adherido, el día habilitado, las exclusiones y el saldo disponible del tope. Si se pretende combinar una promoción bancaria con otra del supermercado, la compatibilidad debe estar expresamente prevista: los porcentajes no se suman automáticamente.