Ahorro para jubilados en octubre: los bancos y supermercados que tendrán descuentos especiales
Las cadenas ofrecen rebajas de hasta el 15% en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con diferentes alternativas para reducir el gasto en supermercados durante octubre. El esquema incluye promociones en algunas de las principales cadenas del país y beneficios adicionales ofrecidos por determinadas entidades bancarias.
El programa de Beneficios ANSES permite acceder a descuentos en comercios adheridos utilizando la tarjeta de débito vinculada al cobro de la prestación. No es necesario realizar una inscripción previa para utilizar el beneficio.
Sin embargo, las condiciones pueden cambiar según el comercio. Mientras algunas promociones aplican la rebaja directamente al momento de pagar, otras funcionan mediante un reintegro posterior. También pueden existir diferencias en los días disponibles, productos incluidos y topes.
Por ese motivo, antes de realizar una compra resulta conveniente verificar las condiciones de la promoción correspondiente a cada supermercado, especialmente cuando se busca combinar el descuento con algún beneficio bancario.
Qué ofrecen las cadenas de supermercados
Entre los beneficios detallados por Capital Humano figuran un 10% sin tope en Coto y La Anónima, y un 15% sin límite en Josimar. Disco, Jumbo y Vea aparecen con un 10% general y un beneficio del 20% en limpieza y perfumería. Carrefour tiene un 10% con tope de $35.000; Día, un 10% con máximo de $2.000 por transacción; y Chango Más, un 10% con tope de $15.000.
Hay exclusiones: algunas cadenas dejan afuera carnes, electrodomésticos o marcas seleccionadas. Además, varias propuestas no admiten acumulación con otras promociones.
Los beneficios adicionales de los bancos
Para quienes cobran en Banco Nación, el programa oficial informa un reintegro adicional del 5% mediante BNA+ MODO, con tarjeta de débito o crédito, en cadenas como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Tiene dos límites: $5.000 por semana y $20.000 por mes. Galicia, por su parte, figura con hasta un 25% de ahorro y tres cuotas sin interés, con tope mensual de $20.000 en supermercados.
Supervielle ofrece un 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con topes publicados de $25.000 para débito y $15.000 para QR. La ficha bancaria de Chango Más establece vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 y exige cobrar la jubilación en la entidad y utilizar una tarjeta de un paquete previsional habilitado. La oferta oficial también incorpora Banco Patagonia, ausente en la nota original: anuncia hasta un 35% en supermercados seleccionados y un tope mensual de hasta $40.000. Ese máximo depende de las condiciones correspondientes a cada cadena y producto bancario; no representa una rebaja uniforme para todos los clientes.
Cómo calcular el ahorro antes de pagar
El tope puede modificar mucho el resultado. Como ejemplo de cálculo, una promoción del 25% con devolución máxima de $20.000 alcanza ese límite con $80.000 de compras elegibles; gastar más no aumenta el reintegro si el cupo ya se agotó.
Antes de comprar, conviene consultar el comercio adherido, el día habilitado, las exclusiones y el saldo disponible del tope. Si se pretende combinar una promoción bancaria con otra del supermercado, la compatibilidad debe estar expresamente prevista: los porcentajes no se suman automáticamente.
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