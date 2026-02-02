Bodegón en Buenos Aires: dónde está el restaurante en el que se hace la mejor tortilla

Cómo llegar a La Morocha

Llegar a La Morocha en transporte público es sencillo. En subte, se puede optar por la línea A y bajar en Acoyte, o por la línea E hasta la estación José María Moreno, ambas quedan a pocas cuadras del local.

También hay muchas opciones de colectivo que dejan muy cerca. Líneas como la 2, 15, 26, 42, 65 y 132 circulan por la zona, lo que permite acceder al bodegón desde distintos barrios de CABA de forma ágil y directa.