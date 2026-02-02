Bodegón en Buenos Aires: dónde está el restaurante en el que se hace la mejor tortilla
Este restaurante porteño se ubica en Caballito, donde es famoso por ofrecer una extensa carta cargada de exquisiteces y porciones generosas. Los detalles en la nota.
Caballito es uno de los barrios más atrapantes y completo de Buenos Aires, reconocido por su vida gastronómica que atrapa la atención de cientos de comensales durante cada fin de semana. Lejos del ruido del centro, se consolidó en la ciudad gracias a su identidad propia que se siente en cada esquina.
En ese mapa de clásicos aparece La Morocha, un bodegón con platos abundantes, sabores clásicos y recetas que respetan la tradición. Entre las opciones más pedidas, la tortilla ocupa un lugar central. Se sirve a gusto del comensal, jugosa o bien cocida, y la atmosfera cálida y familiar atrapa a cada visitante.
Las especialidades de La Morocha
La carta de este restaurante se presenta simple y contundente. Ofrece platos grandes, bien hechos y con sabor casero. Estas son algunas de las especialidades que se pueden encontrar en La Morocha:
- Tortilla de papas
- Parrillada
- Carnes
- Pastas caseras con distintas salsas
- Pastel de papas
- Risotto
- Milanesas
- Empanadas
- Locro
- Flan mixto
- Brownie con helado
Dónde queda La Morocha
Este recinto está ubicado en José María Moreno 446, en una zona céntrica y muy transitada de Caballito, a pocos metros del Club Oeste. Es un punto de fácil acceso, tanto para quienes se mueven en auto como para los que llegan en colectivo o subte.
Además, cuenta con un horario amplio que se adapta a distintos planes. Se puede ir a almorzar o elegirlo sin problemas como opción para cenar.
Cómo llegar a La Morocha
Llegar a La Morocha en transporte público es sencillo. En subte, se puede optar por la línea A y bajar en Acoyte, o por la línea E hasta la estación José María Moreno, ambas quedan a pocas cuadras del local.
También hay muchas opciones de colectivo que dejan muy cerca. Líneas como la 2, 15, 26, 42, 65 y 132 circulan por la zona, lo que permite acceder al bodegón desde distintos barrios de CABA de forma ágil y directa.
