Bodegón en Buenos Aires: el lugar de barrio que sirve platos abundantes y tiene historias de fútbol

Buenos Aires es conocido en todo el mundo por la exquisita gastronomía que se puede encontrar los bodegones que integran la ruta gastronómica. Estos espacios combinan la tradición culinaria con unas de las grandes pasiones de nuestro territorio: el fútbol. Además, los platos son abundantes y caseros y el precio accesible hace que cada parada sea una experiencia atrapante.