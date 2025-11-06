Bodegón en Buenos Aires: el lugar de barrio que sirve platos abundantes y tiene historias de fútbol
Ubicado en Villa Libertad, este emblemático recinto gastronómico abre sus puertas de martes a domingos. Conocé todos los detalles en la nota.
Buenos Aires es conocido en todo el mundo por la exquisita gastronomía que se puede encontrar los bodegones que integran la ruta gastronómica. Estos espacios combinan la tradición culinaria con unas de las grandes pasiones de nuestro territorio: el fútbol. Además, los platos son abundantes y caseros y el precio accesible hace que cada parada sea una experiencia atrapante.
Entre el amplio abanico de propuestas, aparece "La Carpita", ubicada en Villa Libertad y con un fuerte arraigo por el deporte que hace vibrar a los argentinos. Con una decoración futbolera, este emblemático recinto gastronómico abre sus puertas de martes a domingos y funciona dentro de la Sociedad de Fomento de Villa Libertad.
Las especialidades de "La Carpita"
El menú de este bodegón ofrece una variedad de opciones que van desde los platos tradicionales argentinos hasta recetas de otras partes del mundo. Estas son las especialidades de "La Carpita":
- Milanesa
- Lomo al champiñón acompañado de papas
- Parrillada variada con cortes tradicionales
- Pastas caseras
- Guisos
- Pizzas
- Pan casero
- Empanadas
- Tortilla
- Bife de chorizo
- Budín de pan
- Queso y dulce
- Helado
- Flan
Dónde queda "La Carpita"
“La Carpita” se encuentra en Villa Libertad, sobre la calle Presidente Montt 2458, muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín. Funciona dentro de la histórica Sociedad de Fomento, club en el que dio sus primeros pasos Juan Román Riquelme, y abre sus puertas en dos turnos: de 10 a 15 y de 20 a 23:30.
Cómo llegar a "La Carpita"
Para llegar a este bodegón, la manera más práctica es tomando el tren San Martín y bajarse en la estación Tropezón, que queda al frente del restaurante. Pero también es posible acceder en auto, lo que permite un acceso cómodo y rápido, aunque varias líneas de colectivo pasan por la zona.
