Bodegón en Buenos Aires: el lugar con casi 90 años de historia que imprime la cultura porteña en sus platos

Cómo llegar a Pippo

Por la zona pasan varias líneas de colectivo, como la 12, 24, 39 y 60, entre otras que recorren el centro de Buenos Aires. También se puede llegar caminando desde la estación Uruguay de la línea B de subte. Para quienes prefieren ir en auto, su ubicación en pleno centro facilita el acceso, aunque no siempre es fácil encontrar estacionamiento.