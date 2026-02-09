Bodegón en Buenos Aires: el lugar con casi 90 años de historia que imprime la cultura porteña en sus platos
Se fundó en 1936 y prepara las mejores pastas de la ciudad. Su acceso es posible a través de diferentes líneas de colectivo o el subte. Qué comer y cómo llegar.
En Buenos Aires, una de las grandes atracciones para los turistas es visitar los clásicos bodegones que ponen el circuito gastronómico de la ciudad. Además de encontrar el sabor inconfundible de la comida casera, estos espacios están preparados para ofrecer una experiencia auténtica con sus ambientes cálidos y precios accesibles.
En ese recorrido aparece Pippo, un clásico del centro porteño que funciona desde 1936 y prepara las mejores pastas de CABA. Con porciones generosas y un clima familiar que se mantiene intacto con los años, a este restaurante se puede llegar a través de diferentes transportes públicos, ya sea en subte o colectivo.
Las especialidades de Pippo
Una de las claves de este recinto es su extensa carta, que presenta preparaciones tradicionales de la cocina argentina como emblemáticos platos internacionales. Cada uno elaborado con ingredientes frescos y de calidad. Estas son las especialidades de Pippo:
- Vermicellis
- Ravioles de pollo y verdura
- Ñoquis de papa
- Lasagna de carne
- Bife de chorizo con guarnición
- Tira de asado grande
- Bondiola con guarnición
- Parrillada para tres personas
- Milanesa de ternera con guarnición
- Empanadas
- Polenta a la bolognesa
- Flan con dulce de leche
- Almendrado
- Bombón escocés
Dónde queda Pippo
El local está ubicado sobre la calle Paraná al 300, en pleno centro y en una de las zonas más activas de Bueno Aires. Gracias a esa estratégica ubicación, resulta una alternativa práctica tanto para una pausa laboral como para una salida gastronómica mientras se recorre la ciudad.
Cómo llegar a Pippo
Por la zona pasan varias líneas de colectivo, como la 12, 24, 39 y 60, entre otras que recorren el centro de Buenos Aires. También se puede llegar caminando desde la estación Uruguay de la línea B de subte. Para quienes prefieren ir en auto, su ubicación en pleno centro facilita el acceso, aunque no siempre es fácil encontrar estacionamiento.
