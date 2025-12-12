Bodegón en Buenos Aires: el lugar cerca del Obelisco para comer un buen asado

Embed - Lisandro Schamberger en Instagram: "La película se llama “Masacre en el Bodegon de Marga” Después de una caminata larguísima llegamos a San Telmo y encontramos este bodegón en Google Maps que parecería no tener redes sociales. . Simplón, barato y platos muuuy abundantes. Este sí es un bodegón bodegón de verdad, de los de antes y de los que cada vez quedan menos . Si buscas un lugar para comer en silencio, no es por aca. Lo que sí, vas a comer RIQUISIMO y muy barato. Miren la pinta de esas milanesas napolitanas . Estaban buenísimas y salen con papas fritas caseras, un 10!! Tienen gaseosa grande y se nota que todo es muy fresco. Es un lugar ideal para ir a comer un domingo después de recorrer las callecitas de la Feria de San Telmo . Encuentran el lugar sobre Av. Independencia, a mitad de cuadra entre las calles Defensa y Balcarce. Si lo conocen, cuéntenme que les pareció el lugar . . #bodegon #buenosaires #argentina #bodegondemarga #santelmo #milanesa #milanapo #instafood #foodie #foodish"

