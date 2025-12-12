MinutoUno

Bodegón en Buenos Aires: el lugar cerca del Obelisco para comer un buen asado

Para quienes andan por el centro, este bodegón cerca del Obelisco es una joya porteña: porciones generosas, clima familiar y un sabor auténtico.

En Buenos Aires, más específicamente en pleno centro porteño y a pasos del Obelisco, el Bodegón de Marga se mantiene como uno de esos refugios gastronómicos que conservan intacto el espíritu clásico de la gastronomía porteña. Con más de cuarenta años de historia en Monserrat, este ícono de los restaurantes en Buenos Aires es elegido por oficinistas, vecinos y turistas.

Su ambiente cálido, la atención cercana y la cocina tradicional lo transforman en una parada obligatoria para quienes quieren comer bien y sentirse un poco como en casa.

Las especialidades de "Bodegón de Marga"

La carta del Bodegón de Marga se apoya en recetas caseras y carnes de primera calidad, trabajadas con cuidado y servidas en platos generosos. Las estrellas del menú son la parrillada completa, perfecta para compartir; el bife de chorizo, jugoso y contundente; el asado de tira, con ese punto exacto de cocción; el lomo, tierno y sabroso; y el bife de costilla, ideal para amantes de los cortes más tradicionales.

Para quienes prefieren opciones fuera de la parrilla, aparecen clásicos porteños que nunca fallan: la milanesa napolitana bien grande, los tallarines caseros y los sorrentinos, todos servidos con salsas abundantes. El capítulo dulce mantiene la misma línea: flan, budín de pan y helado, postres simples y reconfortantes que cierran la comida en modo bodegón auténtico.

Donde queda "Bodegón de Marga"

El Bodegón de Marga está ubicado sobre Avenida Independencia al 300, en pleno Monserrat. Su cercanía con el Obelisco lo convierte en un punto estratégico para almuerzos de trabajo, comidas antes o después de recorrer el centro o una salida gastronómica bien porteña.

Cómo llegar a "Bodegón de Marga"

Llegar al Bodegón de Marga es muy sencillo gracias a su ubicación céntrica. A metros se encuentran las líneas C y E del subte (estación Independencia). También circulan varias líneas de colectivos, entre ellas los 6, 59, 86, 96 y 151, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de Buenos Aires.

