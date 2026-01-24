Bodegón en Buenos Aires: el lugar para comer las mejores pastas
Con la billetera en modo ahorro, este bodegón de Buenos Aires rompe la lógica: porciones bien generosas, cocina casera y precios.
En Buenos Aires, cuando salir a comer parece cada vez más cuesta arriba, hay un bodegón que rompe el molde y se vuelve refugio gastronómico. En el barrio de Almagro, Doña Cocina se hizo conocida por ofrecer pastas caseras, porciones abundantes y precios que quedaron anclados en el año pasado.
Una rareza porteña que combina sabor, tradición y alivio para el bolsillo, en plena escena de la gastronomía de Buenos Aires.
Las especialidades de "Doña Cocina"
El alma de Doña Cocina está en sus pastas caseras, que llegan a la mesa en porciones generosas, ideales para compartir y salir rodando, como corresponde en todo bodegón que se respete. El menú ofrece recetas clásicas, bien ejecutadas y con sabores que remiten a la comida de abuela.
Entre los platos más pedidos se destacan los fucciles al fierrito gratinados, bañados en salsa de la casa con panceta, crema y verdeo, y los sorrentinos artesanales, tanto los de calabaza y muzzarella con masa de espinaca como los infalibles de jamón y queso.
Para arrancar, hay entradas bien tradicionales como albóndigas con salsa o muzzarelitas con fileto. Y para el final dulce, la favorita indiscutida es la chocotorta con helado, un clásico que cierra la experiencia con sabor bien porteño. Todo acompañado por una carta de vinos con opciones accesibles y algunas etiquetas premium.
Dónde queda "Doña Cocina"
Este bodegón en Almagro funciona sobre Bulnes 802, en una zona de fácil acceso dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El restaurante abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, con excepción de los lunes al mediodía y los domingos por la noche. Para quienes prefieren asegurarse mesa, se aceptan reservas telefónicas.
Cómo llegar a "Doña Cocina"
Llegar a Doña Cocina es simple desde distintos puntos de Buenos Aires. El local se encuentra a pocas cuadras de avenidas importantes como Corrientes y Medrano, con múltiples líneas de colectivo en la zona y cercanía a estaciones de subte. Una ubicación estratégica que lo convierte en una opción ideal para cortar el día o disfrutar una cena bien porteña, sin vueltas y con sabor auténtico.
