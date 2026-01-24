 Bodegón en Buenos Aires: el lugar para comer las mejores pastas

Dónde queda "Doña Cocina"

Este bodegón en Almagro funciona sobre Bulnes 802, en una zona de fácil acceso dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El restaurante abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, con excepción de los lunes al mediodía y los domingos por la noche. Para quienes prefieren asegurarse mesa, se aceptan reservas telefónicas.

Cómo llegar a "Doña Cocina"

Llegar a Doña Cocina es simple desde distintos puntos de Buenos Aires. El local se encuentra a pocas cuadras de avenidas importantes como Corrientes y Medrano, con múltiples líneas de colectivo en la zona y cercanía a estaciones de subte. Una ubicación estratégica que lo convierte en una opción ideal para cortar el día o disfrutar una cena bien porteña, sin vueltas y con sabor auténtico.