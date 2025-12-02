Bodegón en Buenos Aires: el lugar para comer lo mejor de la gastronomía alemana
Con un centenar de historia y ubicado en Villa Devoto, este emblemático restaurante es conocido por su ambiente cálido y familiar. Los detalles en la nota.
En la rica y atrapante historias de Buenos Aires, los bodegones siguen ocupando un lugar irremplazable. Allí se pueden encontrar preparaciones generosas, precios accesibles al bolsillo y ambientes cálidos y familiares que realzan la experiencia de los comensales.
Entre los más destacados aparece “El Alemán”, un punto de encuentro que fusiona cocina europea con sabores bien caseros, acompañado de exquisita cerveza tirada. Ubicado en pleno Villa Devoto, este recinto, con más de 100 años de historia en el barrio, es accesible desde diferentes puntos de la ciudad.
Las especialidades de "El Alemán"
Al igual que los grandes bodegones del circuito gastronómico de CABA, "El Alamán" se presenta con una propuesta amplia y generosa, compuesta por grandes exquisiteces de la cocina alemana:
- Goulash con spätzle
- Suprema completa
- Vermicellis, ravioles y capelletis con salsas caseras
- Isla flotante
- Milanesa napolitana con papas españolas
- Mousse de chocolate
- Pollo a la portuguesa y a la crema
- Flan mixto gigante
- Mondongo
- Lasagna a la napolitana
- Tiramisú
- Salchichas con chucrut
Dónde queda "El Alemán"
El local está ubicado en el centro de Villa Devoto, exactamente sobre avenida San Martín al 5900. Abre sus puertas de martes a domingo de forma continua, facilitando el acceso de los comensales y brindando la oportunidad de almorzar o cena el cualquier momento del día.
Cómo llegar a "El Alemán"
Una de las ventajas de “El Alemán” es ubicación. El lugar cuenta con una muy buena conexión de colectivos: las líneas 24, 57, 78, 105, 110, 134 y 146 tienen paradas a metros del establecimiento gastronómico.
Además, quienes prefieran viajar en tren también tienen varias opciones: el Ferrocarril Urquiza deja a pocos pasos del restaurante, ya sea bajando en Francisco Beiró o en El Libertador, dos paradas ubicadas prácticamente al lado de "El Alemán".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario