Bodegón de Buenos Aires: el lugar donde el asado es una joya
Este sitio se ubica en el barrio porteño de Monserrat y abre sus puertas de domingo a viernes. Conocé todos los detalles en la nota.
En el corazón de Buenos Aires, los bodegones representan mucho más que un lugar para comer: son espacios donde se fusionan la tradición, sabores y platos generosos que ofrecen una experiencia atrapante para el paladar. Entre sus platos más codiciados, el asado es uno de los más solicitados.
A metros del Obelisco, se encuentra el “Bodegón de Marga”, reconocido por sus cortes carnes de primera calidad y su ambiente familiar. Con más de cuatro décadas de historia, este restaurante recibe a sus comensales de domingos a viernes, ofreciendo un acceso sencillo y un sabor que refleja la esencia argentina.
Las especialidades de "Bodegón de Marga"
Aunque su menú ofrece una gran variedad de opciones, los comensales llegan principalmente por una razón: disfrutar de sus cortes de carne de primera calidad.
- Parrillada completa
- Lomo
- Provoleta
- Bife de chorizo
- Asado de tira
- Milanesa napolitana
- Bife de costilla
- Tallarines
- Sorrentinos
- Flan
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "Bodegón de Marga"
Situado en pleno barrio de Monserrat, sobre la Avenida Independencia 300, el “Bodegón de Marga” se convirtió en un referente de la gastronomía local gracias a su larga trayectoria y platos de excelente calidad. Además, abre sus puertas de domingo a viernes, en un horario que va de las 10 a las 16.
Cómo llegar a "Bodegón de Marga"
Arribar a este bodegón es muy fácil gracias a su estratégica ubicación en el centro porteño. Se puede llegar en subte, ya que está a pocos pasos de la estación Independencia de las líneas C y E.
No obstante, también cuenta con buena conectividad mediante varias líneas de colectivo, como la 6, 59, 86, 96 y 151, lo que permite acercarse desde distintos puntos de la ciudad sin complicaciones.
