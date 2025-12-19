Bodegón en Buenos Aires: el lugar donde se reúne la historia, el fútbol y platos riquísimos
Cerca de la Capital, La Carpita combina historia futbolera y barrio con milanesas gigantes, lomos al champiñón y pastas caseras en un ambiente familiar.
En Buenos Aires, más precisamente en Villa Libertad, a pocos minutos de la Capital, se encuentra La Carpita, un bodegón con historia futbolera y corazón barrial. Nació en el club donde debutó Riquelme y hoy enamora a los vecinos con milanesas gigantes, lomos al champiñón, pastas caseras y un menú honesto, pensado para compartir y disfrutar sin gastar de más.
Ideal para un almuerzo de domingo o una cena con amigos, este lugar rescata lo mejor de la tradición gastronómica argentina.
Las especialidades de "La Carpita"
La propuesta de La Carpita combina porciones generosas y sabor casero, con platos abundantes y precios accesibles:
- Milanesa con guarnición, suficiente para compartir
- Lomo al champiñón con papas
- Parrilla, pastas, guisos y platos del día
- Todo acompañado de pan casero y atención cálida
Los sabores recuerdan los almuerzos familiares de domingo, con aromas que evocan la cocina de hogar y platos que reconfortan, perfectos para disfrutar sin complicaciones.
Dónde queda "La Carpita"
La Carpita se ubica en Presidente Montt 2458, dentro de la histórica Sociedad de Fomento de Villa Libertad, en San Martín. A solo dos cuadras de la estación Tropezón del tren San Martín, este bodegón se ha ganado un lugar en el corazón del barrio, lejos del turismo masivo, y sigue siendo un punto de encuentro para vecinos y fanáticos del fútbol que buscan un ambiente auténtico y familiar.
Cómo llegar a "La Carpita"
Llegar a La Carpita es muy fácil: se encuentra en Presidente Montt 2458, a solo dos cuadras de la estación Tropezón del tren San Martín. El bodegón abre de martes a domingos, de 10 a 15 y de 20 a 23:30, con un servicio ágil y un menú que se adapta según la temporada. Allí, la historia, el fútbol y la gastronomía argentina se combinan en cada plato, ofreciendo una experiencia auténtica y cercana al corazón del barrio.
