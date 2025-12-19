 Bodegón en Buenos Aires: el lugar donde se reúne la historia, el fútbol y platos riquísimos

Cómo llegar a "La Carpita"

Llegar a La Carpita es muy fácil: se encuentra en Presidente Montt 2458, a solo dos cuadras de la estación Tropezón del tren San Martín. El bodegón abre de martes a domingos, de 10 a 15 y de 20 a 23:30, con un servicio ágil y un menú que se adapta según la temporada. Allí, la historia, el fútbol y la gastronomía argentina se combinan en cada plato, ofreciendo una experiencia auténtica y cercana al corazón del barrio.