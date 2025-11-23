Bodegón en Buenos Aires: el lugar imperdible para comer unas pastas riquísimas

Pastas Redes sociales

Dónde queda "Spiagge Di Napoli"

Spiagge Di Napoli funciona en Avenida Independencia 3527, entre Maza y Boedo. Este bodegón del centro porteño abre todos los días: de lunes a sábado atiende de 12 a 16 y de 20 a 00, mientras que los domingos solo recibe comensales al mediodía.

Cómo llegar a "Spiagge Di Napoli"

Para llegar a Spiagge Di Napoli hay varias opciones de colectivo. Las líneas 56, 96, 115, 128 y 180 dejan a los visitantes a pocas cuadras del bodegón, lo que facilita el acceso sin complicaciones desde distintos puntos de la ciudad.