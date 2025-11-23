Bodegón en Buenos Aires: el lugar imperdible para comer unas pastas riquísimas
En el corazón de Buenos Aires, este clásico de la gastronomía porteña sigue rompiéndola con sus salsas, fiambres artesanales y una selección de vinos que enamora.
Argentina siempre se luce en materia de gastronomía, y dentro de ese universo la Ciudad de Buenos Aires es un imán para quienes buscan bodegones con identidad propia. Estos espacios, famosos por su onda bien tradicional y por platos que llegan rebosantes a la mesa, combinan un clima cálido con precios más amables que los de muchos restaurantes modernos.
Entre los clásicos que mantienen viva la esencia de estos lugares aparece Spiagge Di Napoli, un histórico del centro porteño que ya roza el siglo de trayectoria. Su propuesta respeta a fondo la tradición italiana, con una carta generosa y sabores que remiten a la cocina familiar de toda la vida.
El origen de este bodegón se remonta a 1926, cuando Giovanni Ranieri, un inmigrante italiano, decidió traer a Argentina las recetas que conocía desde chico. Con el tiempo, el local quedó en manos de sus descendientes, quienes sostuvieron la impronta original y sumaron algunos platos distintivos que lo convierten en una parada obligada dentro del circuito de bodegones porteños.
Las especialidades de "Spiagge Di Napoli"
Este bodegón se destaca por una carta de vinos muy bien seleccionada y por platos cargados de sabor. Entre las opciones más pedidas aparecen los fiambres, el matambre casero, la ensalada rusa, los bastones de muzzarella, la milanesa napolitana, la suprema a la suiza y el pollo a la provenzal.
Las pastas también son un clásico del lugar, con propuestas como los fucciles al fierrito con tuco, spaghetti con estofado y fideos verdes caseros con salsa bolognesa. Para cerrar, los fanáticos del dulce encuentran postres icónicos como el Balcarce, la isla flotante, la tarantela y el tiramisú.
Dónde queda "Spiagge Di Napoli"
Spiagge Di Napoli funciona en Avenida Independencia 3527, entre Maza y Boedo. Este bodegón del centro porteño abre todos los días: de lunes a sábado atiende de 12 a 16 y de 20 a 00, mientras que los domingos solo recibe comensales al mediodía.
Cómo llegar a "Spiagge Di Napoli"
Para llegar a Spiagge Di Napoli hay varias opciones de colectivo. Las líneas 56, 96, 115, 128 y 180 dejan a los visitantes a pocas cuadras del bodegón, lo que facilita el acceso sin complicaciones desde distintos puntos de la ciudad.
