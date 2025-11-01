Bodegón en Buenos Aires: el lugar de la ciudad que hace las mejores pastas

Doña Cocina 2 Redes sociales

Dónde queda "Doña Cocina"

Ubicado en Bulnes 802, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Doña Cocina abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto lunes al mediodía y domingos por la noche. Las reservas se realizan al 4862-9278.

Cómo llegar a "Doña Cocina"

Llegar a Doña Cocina desde distintos rincones de Buenos Aires es muy fácil. Está sobre Bulnes 802, en pleno Almagro, a pocas cuadras de las avenidas Córdoba y Corrientes. Se puede acceder en subte línea B (estación Medrano), en colectivos como el 19, 92, 99 o 124, o incluso caminando desde el Parque Centenario.