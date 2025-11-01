Bodegón en Buenos Aires: el lugar de la ciudad que hace las mejores pastas
En Buenos Aires, cuando comer afuera se volvió un gusto caro, este bodegón se destaca con porciones generosas, sabor casero y precios que parecen del pasado.
En pleno Almagro, sobre la calle Bulnes al 800, Doña Cocina se ganó un lugar dentro de la gastronomía de Buenos Aires gracias a una propuesta que parece de otra época: pastas caseras por apenas $5.000. Detrás de esta idea está Marcelo, su dueño, quien decidió mantener los precios del año pasado para que todos puedan disfrutar.
El encanto del lugar se basa en porciones abundantes, sabores que remiten a la comida de las abuelas y ese ambiente de bodegón clásico donde todo se siente familiar. Cada detalle, desde el pan hasta la salsa, busca transmitir ese espíritu casero y barrial que muchos porteños valoran.
Con su atención cálida, precios accesibles y cocina hecha con amor, Doña Cocina se transformó en una joya de Almagro y una parada obligada para quienes buscan comer bien y barato. Un rincón que representa la esencia más auténtica de la gastronomía en Buenos Aires.
Las especialidades de "Doña Cocina"
En Buenos Aires, las pastas de Doña Cocina son las verdaderas protagonistas. Servidas en fuentes abundantes, invitan a compartir y disfrutar sin apuro. Entre los platos más elegidos están los fucciles al fierrito, gratinados con salsa especial, panceta, crema y verdeo, junto a los sorrentinos de calabaza y muzzarella con masa de espinaca o los clásicos de jamón y queso.
Para empezar, hay entradas irresistibles como albóndigas con salsa o muzzarelitas con fileto, y el final perfecto llega con la chocotorta con helado, el postre estrella del lugar. Además, el bodegón sorprende con una carta de vinos para todos los bolsillos: desde un Cafayate Malbec o un Portillo a $13.000 hasta el Angélica Zapata Cabernet, su opción más premium a $62.000.
Dónde queda "Doña Cocina"
Ubicado en Bulnes 802, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Doña Cocina abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto lunes al mediodía y domingos por la noche. Las reservas se realizan al 4862-9278.
Cómo llegar a "Doña Cocina"
Llegar a Doña Cocina desde distintos rincones de Buenos Aires es muy fácil. Está sobre Bulnes 802, en pleno Almagro, a pocas cuadras de las avenidas Córdoba y Corrientes. Se puede acceder en subte línea B (estación Medrano), en colectivos como el 19, 92, 99 o 124, o incluso caminando desde el Parque Centenario.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario