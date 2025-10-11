Bodegón en Buenos Aires: el lugar con la mejor milanesa argentina

Dónde queda Don Ignacio

Ubicado sobre la avenida Rivadavia 3439, en pleno Almagro, este bodegón combina el espíritu tradicional porteño con una decoración dedicada al rock. Fiel a su estilo, mantiene la esencia de los clásicos de Buenos Aires, al mismo tiempo que brinda servicio de delivery y recibe a sus comensales de martes a sábado.

Cómo llegar a Don Ignacio

Llegar hasta Don Ignacio es muy sencillo. La forma más práctica es tomar la línea B del subte hasta la estación Medrano y luego caminar unas cuadras hasta llegar a destino. Otra alternativa es ir en colectivo: varias líneas, como la 8, 86, 103 y 132, circulan por la zona y dejan a los visitantes a pocos metros del restaurante. Estas opciones facilitan el acceso desde distintos barrios de la ciudad.