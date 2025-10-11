Bodegón en Buenos Aires: el lugar con la mejor milanesa argentina
Ubicado en el barrio de Almagro y con un fuerte arraigo por el rock nacional, este emblemático sitio porteño dispone de diferentes propuestas. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones son parte esencial de la identidad gastronómica. En ellos, los comensales pueden encontrar tradición, abundancia y un sabor casero que enamora a los comensales. Además de sus ambientes cálidos y familiares, los precios son amigables para el bolsillo.
Entre los más reconocidos se encuentra Don Ignacio, un clásico del barrio de Almagro que, gracias a su ubicación y ambiente cálido, se convirtió en un punto de encuentro perfecto. Además, abre sus puertas martes a sábados.
Las especialidades de Don Ignacio
Al igual que la mayoría de los bodegones que componen la ruta gastronómica porteña, este recinto dispone de un amplio menú compuesto por diferentes especialidades, entre las que se destacan:
- La clásica provenzal: la tradicional, con queso y mezcla de ajo y perejil.
- Milanesa Don Ignacio: cargada de muzzarella, jamón, cebolla y con dos huevos fritos.
- Milanesa Cuaba: combinación de muzzarella, ciruelas y panceta, obteniendo un contraste dulce y salado.
Dónde queda Don Ignacio
Ubicado sobre la avenida Rivadavia 3439, en pleno Almagro, este bodegón combina el espíritu tradicional porteño con una decoración dedicada al rock. Fiel a su estilo, mantiene la esencia de los clásicos de Buenos Aires, al mismo tiempo que brinda servicio de delivery y recibe a sus comensales de martes a sábado.
Cómo llegar a Don Ignacio
Llegar hasta Don Ignacio es muy sencillo. La forma más práctica es tomar la línea B del subte hasta la estación Medrano y luego caminar unas cuadras hasta llegar a destino. Otra alternativa es ir en colectivo: varias líneas, como la 8, 86, 103 y 132, circulan por la zona y dejan a los visitantes a pocos metros del restaurante. Estas opciones facilitan el acceso desde distintos barrios de la ciudad.
