Bodegón en Buenos Aires: el lugar más conocido de la Ciudad y que todos visitan

Ir a este bodegón combina buen ambiente, servicio y un menú con estilo internacional. Te contamos todo sobre este restaurante icónico de Buenos Aires.
Con locales en distintos puntos de la ciudad y Buenos Aires, Kansas se consolidó como uno de los restaurantes más recomendados por porteños y turistas. Su propuesta combina platos abundantes, un ambiente elegante y una carta variada donde conviven carnes, pastas, hamburguesas y opciones más ligeras.
No se trata de un bodegón ni de una parrilla tradicional, sino de un espacio pensado para quienes buscan un servicio cuidado, similar al de algunos de los restaurantes más exclusivos de Buenos Aires.
Las especialidades de "Kansas"
El menú de Kansas ofrece opciones para todos los gustos. Algunos platos destacados incluyen los fideos Arizona, Cheeseburger, Club Sandwich, y acompañamientos como White Rice, French Fries, Fresh Vegetables, Cole Slaw, Mashed Potato, Quinoa Medley, Cream Spinach y Loaded Baked Potato.
Las entradas también tienen su protagonismo, con opciones como Potato Skins, Chicago Style Spinach Dip, Kansas Chicken Tenders, Kansas Rolls y Smoked Salmon with Homemade Dressing. Estas propuestas permiten armar una cena completa con entrada, plato principal y postre, que incluye delicias como brownie con helado.
El valor de una cena para dos puede rondar los $88.150, como compartió un comensal de la sucursal San Isidro, incluyendo platos principales, bebidas y postre. Aunque no es un restaurante económico, la experiencia gastronómica que ofrece Kansas es valorada por quienes buscan calidad, ambiente y servicio.
Dónde queda "Kansas"
Kansas tiene locales en distintos puntos de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, siendo la sucursal de San Isidro una de las más populares. Este lugar combina la comodidad de un restaurante urbano con un menú variado y ambiente cuidado, ideal para salidas especiales o celebraciones.
Cómo llegar a "Kansas"
Llegar a Kansas es sencillo gracias a su presencia en varias zonas de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Para quienes buscan la sucursal de San Isidro, se puede acceder en auto particular o transporte público desde diferentes puntos de la ciudad, lo que facilita disfrutar de su experiencia gastronómica sin complicaciones.
