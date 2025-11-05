Bodegón en Buenos Aires: el lugar que mezcla la paella, la tradición y el cine de culto
Ubicado en pleno corazón de Colegiales, desde hace 90 años años deleita el paladar de diferentes comensales. Los detalles en la nota.
En el corazón de Colegiales se encuentra un lugar donde la tradición y el sabor se encuentran en cada plato: “Montañeses”. Con casi un siglo de historia, este bodegón de Buenos Aires se destaca por su cocina casera, porciones abundantes y ese toque cálido que hace de cada bocado una experiencia atrapante.
Sus recetas, inspiradas en la cocina española, y la emblemática paella conquistan el paladar de hasta los comensales más exigentes. Uno de los puntos más valorados de este recinto es su estratégica ubicación, facilitando el acceso desde diferentes puntos de la ciudad.
Las especialidades de "Montañeses"
Al igual que el resto de bodegones que compone el circuito gastronómica de CABA, "Montañeses" es conocido por presentar un amplio menú, compuesto por diferentes especialidades.
- Boquerones
- Gambas al ajillo
- Rabas
- Jamón crudo
- Tapas
- Pulpo español
- Paella de mariscos
- Merluza a la romana
- Trucha con vegetales salteados
- Cazuela de mariscos
- Milanesas
- Tortillas de papas
- Pastas
- Tarta de frutos rojos
- Natillas
- Arroz con leche
Dónde queda "Montañeses"
Ubicado en el barrio de Colegiales, este histórico bodegón se encuentra sobre la calle Jorge Newbery al 2800. Además, es conocido por su amplio rango horario, permitiendo que los comensales puedan almorzar o cenar sin problemas.
Cómo llegar a "Montañeses"
Llegar a “Montañeses” es sencillo, ya sea en vehículo propio o utilizando transporte público. En caso de ir en subte, la línea D tiene la estación Olleros a pocos metros del bodegón.
Otra opción es el tren Mitre, bajando en la estación Colegiales. Para quienes prefieren el colectivo, varias líneas como la 152, 194 y 39 tienen paradas muy cerca, facilitando el acceso desde distintos puntos de la ciudad.
