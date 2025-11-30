Bodegón en Buenos Aires: el lugar que prepara pastas caseras a precios bajos
En plena Buenos Aires, cuando cenar afuera ya se siente medio misión imposible y este bodegón rompe la matrix con porciones gigantes.
En pleno Almagro, sobre Bulnes al 800, funciona Doña Cocina, un bodegón que se volvió furor en Buenos Aires por algo casi imposible de conseguir hoy: pastas caseras a $5.000.. Marcelo, el dueño, optó por sostener los valores del año pasado, lo que transformó al lugar en una opción salvadora para quienes quieren comer abundante.
Las especialidades de "Doña Cocina"
El clima de Doña Cocina es inconfundible. El lugar apuesta por platos bien servidos, con ese saborcito de comida de barrio que remite directo a las abuelas y a la cocina de casa. Esa mezcla entre lo casero y la atención cálida lo transformó en un punto fijo para quienes buscan dónde comer en Almagro sin fallar. Las pastas son, sin duda, la gran vedette del bodegón y llegan en fuentes bien generosas, ideales para compartir y dejar la mesa en modo festín.
Las opciones más pedidas incluyen:
- Fucciles al fierrito, gratinados con una salsa de la casa, panceta, crema y verdeo.
- Sorrentinos de calabaza y muzzarella, con una masa de espinaca que levanta cualquier día.
- Sorrentinos de jamón y queso, el clásico que nunca decepciona.
Para arrancar, se pueden pedir albóndigas con salsa o muzzarelitas con fileto, dos entradas que siempre salen bien. Y para el final, la posta es la chocotorta con helado, un golazo recomendado por prácticamente todos los que pasan por el lugar.
La carta de vinos también acompaña. Entre los más accesibles aparecen Cafayate Malbec y Portillo a $13.000, mientras que quienes buscan algo más top tienen el Angélica Zapata Cabernet como elección premium, a $62.000.
Dónde queda "Doña Cocina"
En Bulnes 802, Almagro, Ciudad de Buenos Aires, Doña Cocina abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto lunes al mediodía y domingos a la noche, y recibe reservas al 4862-9278.
Cómo llegar a "Doña Cocina"
Para llegar a Doña Cocina desde distintos puntos de General Paz podés bajar por Rivadavia, Gaona o Córdoba y seguir rumbo a Almagro. También llegan varias líneas de colectivo, además de los subtes A y B, y el tren Sarmiento, que dejan a pocas cuadras del bodegón.
