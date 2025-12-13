Bodegón en Buenos Aires: el lugar bajo tierra para comer y tomar unos tragos
Desde 1961 en la ciudad, este histórico recinto porteño abre sus puertas de lunes a sábados. Conocé todos los detalles en la nota.
En el corazón de Buenos Aires está compuesto por un amplio abanico de bodegones, aunque algunos logran destacarse por encima del resto. Sus platos abundantes, su atmósfera cálida y familiar y precios accesibles son algunas de las características básicas que catapultan a los restaurantes.
En pleno microcentro se encuentra "La Pipeta", un recinto bajo tierra y que funciona desde 1961 en el circuito gastronómico de CABA. Su gran legado e historia lo convierten en un punto de encuentro perfecto para familias y amigos, al mismo tiempo que su estratégica ubicación facilita el acceso desde cualquier rincón de la ciudad.
Las especialidades de "La Pipeta"
Como muchos de los bodegones históricos de la Ciudad de Buenos Aires, "La Pipeta" ofrece un menú variado que abarca desde aperitivos hasta platos principales y postres. Estas son las especialidades de este restaurante:
- Milanesa de ternera con papas fritas
- Entraña a la parrilla
- Suprema de pollo
- Buñuelos de acelga
- Tortilla de papa
- Pasta fusilli con salsa de tomate y pesto
- Parrillada para dos personas
- Variedad de vinos seleccionados
- Flan casero con dulce de leche y crema
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "La Pipeta"
Ubicado en San Martín 498, en pleno Microcentro porteño, este histórico bodegón abre sus puertas de lunes a sábado, desde media mañana hasta pasada la medianoche.
Además, su estratégica ubicación y su amplio horario hacen que tanto oficinistas, turistas y habitantes del barrio se acerquen a disfrutar de sus platos tradicionales cargados de sabor.
Cómo llegar a "La Pipeta"
Acceder a a este bodegón resulta muy fácil. Aunque la mejor opción puede ser ir en auto, el espacio para estacionar es limitado, por lo que muchos visitantes prefieren moverse en transporte público.
Diferentes líneas de colectivo, como la 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180, tienen paradas a pocos metros del restaurante. Además, las estaciones de subte de las líneas B, C, D y E permiten un acceso ágil y cómodo para quienes eligen esta alternativa.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario