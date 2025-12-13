Bodegón en Buenos Aires: el lugar bajo tierra para comer y tomar unos tragos

Cómo llegar a "La Pipeta"

Acceder a a este bodegón resulta muy fácil. Aunque la mejor opción puede ser ir en auto, el espacio para estacionar es limitado, por lo que muchos visitantes prefieren moverse en transporte público.

Diferentes líneas de colectivo, como la 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180, tienen paradas a pocos metros del restaurante. Además, las estaciones de subte de las líneas B, C, D y E permiten un acceso ágil y cómodo para quienes eligen esta alternativa.