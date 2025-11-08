Bodegón en Buenos Aires: el mejor lugar en plena Ciudad para comer pastas
Cuando salir a comer es un lujo, este bodegón porteño conquista con sabor casero, platos abundantes y precios de otra era.
En Buenos Aires, en el corazón de Almagro, sobre Bulnes al 800, funciona Doña Cocina, un bodegón porteño que logró lo que muchos creen imposible: mantener platos de pastas caseras a solo $5.000. Su dueño, Marcelo, decidió conservar los precios del año pasado, transformando el lugar en un verdadero refugio para quienes buscan comer rico, abundante y sin gastar de más.
Con su ambiente cálido y espíritu barrial, este restaurante se convirtió en una joyita dentro del mapa gastronómico porteño.
Las especialidades de "Doña Cocina"
El menú de Doña Cocina celebra la cocina casera con porciones generosas y sabores que remiten a las comidas de las abuelas. Las pastas son las estrellas indiscutidas y llegan a la mesa en fuentes ideales para compartir. Entre las más elegidas figuran:
- Fucciles al fierrito, gratinados con salsa de la casa, panceta, crema y verdeo.
- Sorrentinos de calabaza y muzzarella, con masa de espinaca.
- Sorrentinos de jamón y queso, un clásico infalible.
También hay entradas bien caseras, como albóndigas con salsa o muzzarelitas con fileto, y para cerrar, el postre más recomendado: la chocotorta con helado. Además, su carta de vinos ofrece opciones accesibles como Cafayate Malbec y Portillo a $13.000, y etiquetas premium como el Angélica Zapata Cabernet, a $62.000.
Dónde queda "Doña Cocina"
Doña Cocina se encuentra en Bulnes 802, en el corazón de Almagro, uno de los barrios más clásicos de Buenos Aires. Abre de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto los lunes al mediodía y domingos a la noche. Por su popularidad, conviene reservar al 4862-9278. Con su ambiente cálido y espíritu de bodegón de barrio, es una parada infaltable para disfrutar de buena comida casera en la ciudad.
Cómo llegar a "Doña Cocina"
Ubicado a pocas cuadras de Corrientes y Medrano, el bodegón se encuentra cerca de varias líneas de colectivos y de la estación Medrano del subte B, lo que lo hace fácil de alcanzar desde cualquier punto de la ciudad. Ya sea en transporte público o caminando, Doña Cocina invita a redescubrir el encanto de los bodegones porteños: comida abundante, precios razonables y ese sabor a hogar que nunca pasa de moda.
