 Bodegón en Buenos Aires: el mejor lugar en plena ciudad para comer pastas

¡Lleva nuestras pastas frescas a tu casa! En nuestro local de Gascón 974 tenes la posibilidad comprar las pastas frescas de Doña - Cocina Tipo Casa. Pasas, elegis y lo cocinas en tu casa cuando gustes El local está abierto de lunes a sábado de 8 a 15. Todos los días vas a encontrar en un pizarron las pastas frescas que estamos amasando y los platos del día ¡a un precio increíble! Te esperemos #doña #doñacocinatipocasa #pastas #pastasfrescas #pastascaseras #fabricadepastas #comida

Dónde queda "Doña Cocina"

Doña Cocina se encuentra en Bulnes 802, en el corazón de Almagro, uno de los barrios más clásicos de Buenos Aires. Abre de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto los lunes al mediodía y domingos a la noche. Por su popularidad, conviene reservar al 4862-9278. Con su ambiente cálido y espíritu de bodegón de barrio, es una parada infaltable para disfrutar de buena comida casera en la ciudad.