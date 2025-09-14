Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de Almagro con una pastas caseras riquísimas

La carta de vinos acompaña con alternativas para todos los bolsillos, desde etiquetas accesibles como Cafayate Malbec y Portillo, hasta la propuesta premium del Angélica Zapata Cabernet.

Dónde queda "Doña Cocina"

Este bodegón porteño abre sus puertas en Bulnes 802, pleno corazón de Almagro. Funciona con doble turno: mediodía y noche, todos los días, salvo los lunes al mediodía y los domingos por la noche, ya que el local permanece cerrado. Esta estratégica ubicación facilita el acceso desde diferentes puntos de Buenos Aires.

Cómo llegar a "Doña Cocina"

Llegar a este bodegón es sencillo gracias a la gran cantidad de colectivos que recorren la zona de Almagro, como el 19, 92, 99, 106, 124 y 128, entre otros. Además, la estación Medrano de la línea B de subte se ubica a pocas cuadras, lo que facilita aún más el acceso tanto desde el centro porteño como desde otros barrios.