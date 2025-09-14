Bodegón en Buenos Aires: el restaurante de Almagro con una pastas caseras riquísimas
Este restaurante porteño abre sus puertas todos los días, permitiendo que los comensales se puede acercar para almorzar o cenar. Los detalles en la nota.
Ubicado en pleno corazón de Almagro, "Doña Cocina" es uno de los bodegones más emblemáticos del circuito gastronómico de Buenos Aires. Este sitio se destaca por su ambiente cálido y familiar, permitiendo que cada comida sea un momento único. Es por este motivo, además, que ganó popularidad en un rubro altamente competitivo y exigente.
Sin embargo, también ofrece platos saborosos, abundantes y a precios accesibles, capaces de conquistar el corazón de hasta los comensales más exigentes. Si bien el menú está compuesto por diferentes preparaciones, las pastas es la gran estrella que le permite colocarse en el Top 10 de bodegones de la ciudad.
Las especialidades de "Doña Cocina"
En este bodegón, las pastas se llevan todo el protagonismo con platos pensados para compartir: desde los fucciles al fierrito gratinados con crema, panceta y verdeo, hasta los sorrentinos de calabaza con muzzarella en masa de espinaca.
Pero antes de comenzar a degustar las pastas, se pueden elegir albóndigas en salsa o bastones de muzzarella con fileto para comenzar la experiencia. Además, el broche de oro lo da la chocotorta con helado, el postre más pedido por los clientes.
La carta de vinos acompaña con alternativas para todos los bolsillos, desde etiquetas accesibles como Cafayate Malbec y Portillo, hasta la propuesta premium del Angélica Zapata Cabernet.
Dónde queda "Doña Cocina"
Este bodegón porteño abre sus puertas en Bulnes 802, pleno corazón de Almagro. Funciona con doble turno: mediodía y noche, todos los días, salvo los lunes al mediodía y los domingos por la noche, ya que el local permanece cerrado. Esta estratégica ubicación facilita el acceso desde diferentes puntos de Buenos Aires.
Cómo llegar a "Doña Cocina"
Llegar a este bodegón es sencillo gracias a la gran cantidad de colectivos que recorren la zona de Almagro, como el 19, 92, 99, 106, 124 y 128, entre otros. Además, la estación Medrano de la línea B de subte se ubica a pocas cuadras, lo que facilita aún más el acceso tanto desde el centro porteño como desde otros barrios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario