Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para comer abundante y barato
A pocos pasos del Obelisco, este emblemático recinto porteño recibe a sus comensales con una amplia propuesta y los brazos abiertos. Los detalles en la nota.
En el corazón de Buenos Aires, algunos bodegones combinan sabor, tradición y calidez en cada plato. Más allá de los restaurantes modernos, los bodegones porteños, con preparaciones caseras y porciones abundantes, son el faro de las gastronomía en la ciudad.
Uno de estos lugares emblemáticos se encuentra cerca del Obelisco: “La Pipeta”. Reconocido por sus porciones generosas y precios accesibles, este clásico del Microcentro abre sus puertas de lunes a sábados, tanto al mediodía como a la noche.
Las especialidades de "La Pipeta"
Al igual que la mayoría de los bodegones que componen la ruta gastronómica de la ciudad, "La Pipeta" cuenta con un amplio abanico de opciones, encargadas de deleitar el paladar de hasta los más exigentes:
- Milanesa de ternera con papas fritas
- Entraña a la parrilla
- Suprema de pollo
- Buñuelos de acelga
- Tortilla de papa
- Pasta fusilli con salsa de tomate y pesto
- Parrillada para dos personas
- Variedad de vinos seleccionados
- Flan casero con dulce de leche y crema
- Helado
- Budín de pan
Dónde queda "La Pipeta"
Ubicado sobre la calle San Martín al 498, este tradicional bodegón recibe comensales de lunes a sábado, desde la mañana hasta pasada la noche. Su amplia disponibilidad hace posible que tanto quienes trabajan en la zona como visitantes y vecinos puedan acercarse a cualquier momento para disfrutar de su propuesta culinaria.
Cómo llegar a "La Pipeta"
Llegar a “La Pipeta” es fácil, ya que está bien conectado con diferentes transportes públicos. En caso de acceder en colectivo, las líneas 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180 tienen paradas cercanas al lugar. Además, las estaciones de subte B, C, D y E también se encuentran a pocos pasos de este bodegón.
