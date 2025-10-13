Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para comer abundante y barato

Dónde queda "La Pipeta"

Ubicado sobre la calle San Martín al 498, este tradicional bodegón recibe comensales de lunes a sábado, desde la mañana hasta pasada la noche. Su amplia disponibilidad hace posible que tanto quienes trabajan en la zona como visitantes y vecinos puedan acercarse a cualquier momento para disfrutar de su propuesta culinaria.

Cómo llegar a "La Pipeta"

Llegar a “La Pipeta” es fácil, ya que está bien conectado con diferentes transportes públicos. En caso de acceder en colectivo, las líneas 7, 8, 9, 23, 24, 45, 50, 99, 143 y 180 tienen paradas cercanas al lugar. Además, las estaciones de subte B, C, D y E también se encuentran a pocos pasos de este bodegón.