Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para comer la mejor carne al horno
Ubicado en el corazón de Floresta, este mítico restaurante porteño destaca por su menú abundante y casero. Los detalles en la nota.
Los bodegones de Buenos Aires tienen una esencia particular: platos abundantes, decoraciones añejas y ambientes cálidos y familiares. Un punto no menor, y que resulta uno de los más atractivos, son sus precios accesibles. Por estos motivos, estos sitios son el punto de encuentro de cientos de familias y grupos de amigos.
Dentro del amplio abanico de recintos a disposición aparece un referente del barrio de Floresta, famoso por su carne al horno y por mantener intacta la esencia del bodegón de barrio. “Cocina de Batata’s” es uno de esos lugares que conserva identidad propia, con recetas caseras y postres que deleitan hasta los paladares más exigentes.
Las especialidades de "Cocina de Batata's"
“Cocina de Batata’s” no solo se distingue por su acceso sencillo desde cualquier punto de la ciudad, sino también por presentar un amplio y exquisito menú. Entre sus especialidades, destacan:
- Carne al horno con papas
- Pizzas
- Milanesa napolitana
- Tortilla
- Guiso de lenteja
- Ribs de cerdo
- Lasaña
- Ñoquis
- Canelones
- Sorrentinos
- Pollo a la calabresa
- Guido de mondongo
- Flan
- Budín de pan
- Helado
Dónde queda "Cocina de Batata's"
Este histórico rincón porteño está ubicado en pleno Floresta, sobre la avenida Gaona al 4400. Si bien es un espacio simple, es apreciado por los comensales del barrio y la zona, siendo el punto de encuentro de cualquier reunión. Esta ubicación, además, permite el acceso desde cualquier rincón de CABA.
Cómo llegar a "Cocina de Batata's"
“Cocina de Batata’s” es accesible a través de diversos medios. Si bien hay lugar para estacionar en caso de ir en auto, varias líneas de colectivo, como la 1, 25 y 80, paran a metros de este establecimiento. También está a pocas cuadras de la estación Floresta del tren Sarmiento.
