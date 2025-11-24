Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con comida tradicional e internacional riquísima

Empanadas

Vacío

Chorizo

Morcilla

Pechito de Cerdo

Mesa dulce

Ñoquis con salsa rosa

Cochinillo acompañado con papas, batatas y un puré de manzana increíble

Osobuco braseado con puré rústico, panceta crocante, cebolla de verdeo y salsa gravy

Lasagna

Flan

Budín de pan

Helado

Dónde queda "El Club del Progreso"

Este histórico bodegón está situado sobre la calle Sarmiento al 1300, a metros de uno de los puntos más reconocidos de la ciudad. Su cercanía con el Obelisco y las principales arterias del microcentro lo vuelve una opción práctica tanto para quienes trabajan en la zona como para turistas que recorren el casco urbano.