Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con comida tradicional e internacional riquísima
Este emblemático recinto se encuentra en en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a pocos pasos del Obelisco. Conocé todos los detalles en la nota.
Los bodegones siguen siendo grandes protagonistas en la ruta gastronómica de Buenos Aires. Gracias a sus porciones abundantes, recetas caseras y el ambiente cálido que ofrece, estos sitios son el punto de encuentro perfecto para disfrutar un momento relajado en compañía de amigos o familiares.
Dentro de ese universo aparece “El Club del Progreso”, un clásico del microcentro que se distingue por ofrecer un menú amplio y exquisito. Su cocina reúne preparaciones nacionales e internacionales, desde platos criollos hasta opciones más elaboradas, lo que lo convierte en una parada ideal para quienes buscan variedad y precios amigables al bolsillo.
Las especialidades de "El Club del Progreso"
Con una extensa carta compuesta por entradas hasta postres de primer nivel, este bodegón porteño presenta diferentes propuestas para deleitar el paladar de los comensales. Estas son las especialidades de "El Club del Progreso":
- Empanadas
- Vacío
- Chorizo
- Morcilla
- Pechito de Cerdo
- Mesa dulce
- Ñoquis con salsa rosa
- Cochinillo acompañado con papas, batatas y un puré de manzana increíble
- Osobuco braseado con puré rústico, panceta crocante, cebolla de verdeo y salsa gravy
- Lasagna
- Flan
- Budín de pan
- Helado
Dónde queda "El Club del Progreso"
Este histórico bodegón está situado sobre la calle Sarmiento al 1300, a metros de uno de los puntos más reconocidos de la ciudad. Su cercanía con el Obelisco y las principales arterias del microcentro lo vuelve una opción práctica tanto para quienes trabajan en la zona como para turistas que recorren el casco urbano.
Cómo llegar a "El Club del Progreso"
Llegar al lugar es simple gracias a su ubicación en el corazón de la ciudad. Desde el Obelisco solo hace falta caminar unas cuadras para llegar sin problemas a este recinto. Además, el acceso en transporte público es muy cómodo: la línea B del subte deja a los comensales escasos metros, con la estación Uruguay como una de las paradas más cercanas y directas.
