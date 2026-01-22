Bodegón en Buenos Aires: el restaurante donde está la mejor milanesa
El pleno corazón de Almagro, este emblemático restaurante dispone de grandes clásicos de la cocina argentina. Los detalles en la nota.
En la ciudad de Buenos Aires, los bodegones representan más que simple lugar para almorzar o cenar: son espacios donde la esencia de la cocina argentina se presenta en cada plato, ofreciendo una experiencia auténtica en compañía de amigos o familiares. Estos recintos destacan no solo por sus ambientes cálidos y familiares, sino también por sus porciones generosas y accesibles.
Uno de los bodegones emergentes en la ciudad es "Don Ignacio", en Almagro, conocido por su atención de primer nivel y su atmósfera cálida. Este especio recibe a los comensales de martes a sábado, invitando a los comensales sumergirse en una de sus preparaciones estrellas: las milanesas.
Las especialidades de "Don Ignacio"
Al igual que otros bodegones que integran la escena gastronómica porteña, este lugar presenta una carta amplia y generosa, destacándose especialmente por sus milanesas, que se sirven con una variedad de acompañamientos que realzan cada plato.
- La clásica provenzal: la tradicional, con queso y mezcla de ajo y perejil.
- Milanesa Don Ignacio: cargada de muzzarella, jamón, cebolla y con dos huevos fritos.
- Milanesa Cuaba: combinación de muzzarella, ciruelas y panceta, obteniendo un contraste dulce y salado.
Dónde queda "Don Ignacio"
Ubicado en pleno Almagro, sobre la avenida Rivadavia al 3439, este bodegón combina la esencia clásica de la cocina porteña con toques decorativos ligados al mundo del rock, y abre sus puertas a los visitantes de martes a sábado. Su amplio rango de atención permite almorzar o cenar sin problemas en cualquier momento del día.
Cómo llegar a "Don Ignacio"
Llegar a "Don Ignacio" es fácil y práctico. Una alternativa popular es tomar la línea B del subte y bajarse en la estación Medrano. También se puede acceder en colectivo, ya que diversas líneas, entre ellas la 8, 86, 103 y 132, circulan cerca del lugar, facilitando el traslado desde distintos puntos de la ciudad.
