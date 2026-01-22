Bodegón en Buenos Aires: el restaurante donde está la mejor milanesa

En la ciudad de Buenos Aires, los bodegones representan más que simple lugar para almorzar o cenar: son espacios donde la esencia de la cocina argentina se presenta en cada plato, ofreciendo una experiencia auténtica en compañía de amigos o familiares. Estos recintos destacan no solo por sus ambientes cálidos y familiares, sino también por sus porciones generosas y accesibles.