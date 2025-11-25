Bodegón en Buenos Aires: el restaurante ideal para tener una merienda libre rica, única y a buen precio
El Progreso volvió a ser tendencia en el Microcentro con su merienda libre de $15.000, una opción económica y abundante que mezcla dulces.
En el corazón de Buenos Aires, el Microcentro, El Progreso recuperó la atención por su merienda libre a $15.000: una mesa generosa que mezcla clásicos porteños y opciones para todos los gustos. El plan funciona tanto para quien quiere una tarde tranqui con amigos como para familias que buscan comer abundante sin gastar una fortuna.
El salón del bodegón tiene esa colección de detalles que enamoran: techos altos, lámparas antiguas y una atmósfera que te hace sentir en una película de época, pero con wifi y tarjeta (por las dudas).
Un consejo práctico, si vas en hora pico —especialmente fines de semana— llegá con tiempo o preguntá si toman reservas; los waffles calientes suelen volar en la primera ronda.
Las especialidades de "El Progreso"
La estrella es la mesa libre: te servís y repetís sin límite. Lo dulce incluye facturas, tortas caseras, budines, pastelitos, panqueques con dulce de leche y los famosos waffles hechos al momento —ese olor a recién hecho es prácticamente un imán.
En la vereda salada del menú hay sándwiches de miga, porciones de pizza, panes artesanales, tablas de fiambres, tortillas, buñuelos y empanadas. La oferta permite armar desde un picoteo ligero hasta una merienda que perfectamente reemplaza una cena.
Para completar, la barra de bebidas suele ofrecer café, té, jugos y yogur para servirse las veces que quieras: ideal para quien busca un plan rendidor en plena zona céntrica.
Dónde queda "El Progreso"
El restaurante funciona dentro del histórico Club del Progreso, en Sarmiento 1334, pleno Microcentro porteño. El edificio, fundado en 1852, conserva salones amplios, lámparas antiguas y un estilo que recuerda a los tradicionales comedores porteños, lo que suma un encanto especial a la experiencia.
Cómo llegar a "El Progreso"
La ubicación es estratégica y está rodeada de transporte público. Se puede llegar caminando desde varias líneas de subte: Línea B (estación Uruguay), Línea D (estación Catedral) y Línea A (estación Sáenz Peña).
También hay múltiples líneas de colectivo que dejan a pocos metros y permiten acceder fácilmente desde distintos puntos de la Ciudad.
