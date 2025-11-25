Bodegón en Buenos Aires: el restaurante ideal para tener una merienda libre rica, única y a buen precio

Para completar, la barra de bebidas suele ofrecer café, té, jugos y yogur para servirse las veces que quieras: ideal para quien busca un plan rendidor en plena zona céntrica.

Dónde queda "El Progreso"

El restaurante funciona dentro del histórico Club del Progreso, en Sarmiento 1334, pleno Microcentro porteño. El edificio, fundado en 1852, conserva salones amplios, lámparas antiguas y un estilo que recuerda a los tradicionales comedores porteños, lo que suma un encanto especial a la experiencia.

Cómo llegar a "El Progreso"

La ubicación es estratégica y está rodeada de transporte público. Se puede llegar caminando desde varias líneas de subte: Línea B (estación Uruguay), Línea D (estación Catedral) y Línea A (estación Sáenz Peña).

También hay múltiples líneas de colectivo que dejan a pocos metros y permiten acceder fácilmente desde distintos puntos de la Ciudad.