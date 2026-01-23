Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para ir a comer las mejores milanesas
Para comer bien en Vicente López, La Normita se luce como bodegón clásico con clima de barrio, cocina casera y una milanesa gigante que es leyenda.
Si buscás un lugar para comer en Buenos Aires y disfrutar de un auténtico bodegón, La Normita en Vicente López es el elegido: ambiente cálido, cocina casera y una súper milanesa gigante que no pasa desapercibida.
Cada plato combina tradición y sabor, ofreciendo una experiencia única dentro de la gastronomía porteña. Este clásico mantiene viva la esencia de los bodegones con platos abundantes, ingredientes frescos y un entorno familiar que hace sentir a cada comensal como en casa.
Las especialidades de "La Normita Bodegón"
El menú de La Normita es variado y pensado para todos los gustos, pero sin dudas, la estrella es la súper milanesa con papas fritas, perfecta para compartir entre cuatro personas.
Crujiente por fuera, tierna por dentro, acompañada de papas doradas, se convirtió en el plato más solicitado y en un referente dentro de los restaurantes de Buenos Aires. Además de la milanesa gigante, el bodegón ofrece platos clásicos que siempre cumplen:
- Canelones caseros con salsa rica y abundante
- Fideos hechos a mano, con rellenos y salsas tradicionales
- Guiso de lentejas, reconfortante y casero
- Raviolones rellenos, suaves y con sabor auténtico
- Empanadas fritas crujientes, un clásico porteño
- Tortilla rellena con ingredientes frescos
- Pastel de papas, ideal para compartir
- Tapa de asado con papas españolas, jugosa y abundante
Cada receta se prepara con ingredientes frescos y de calidad, asegurando una experiencia gastronómica auténtica en cada bocado.
Dónde queda "La Normita Bodegón"
El restaurante se encuentra en Lavalle al 1400, en pleno centro de Vicente López. Su ubicación lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan un bodegón clásico en Buenos Aires sin complicaciones. Además, es un punto de encuentro ideal para familias, grupos de amigos o parejas que quieran disfrutar de una comida casera en un ambiente acogedor.
Cómo llegar a "La Normita Bodegón"
Llegar es sencillo tanto desde CABA como desde el conurbano. Las líneas de colectivos 152, 161 y 184 tienen paradas cercanas, lo que facilita el acceso a quienes prefieren transporte público. Para quienes usan vehículo particular, la zona cuenta con opciones de estacionamiento, haciendo que la visita sea cómoda y práctica.
