Bodegón en Buenos Aires: el restaurante para ir a comer las mejores milanesas

Canelones caseros con salsa rica y abundante

Fideos hechos a mano, con rellenos y salsas tradicionales

Guiso de lentejas, reconfortante y casero

Raviolones rellenos, suaves y con sabor auténtico

Empanadas fritas crujientes, un clásico porteño

Tortilla rellena con ingredientes frescos

Pastel de papas, ideal para compartir

Tapa de asado con papas españolas, jugosa y abundante

Cada receta se prepara con ingredientes frescos y de calidad, asegurando una experiencia gastronómica auténtica en cada bocado.

Dónde queda "La Normita Bodegón"

El restaurante se encuentra en Lavalle al 1400, en pleno centro de Vicente López. Su ubicación lo convierte en una opción perfecta para quienes buscan un bodegón clásico en Buenos Aires sin complicaciones. Además, es un punto de encuentro ideal para familias, grupos de amigos o parejas que quieran disfrutar de una comida casera en un ambiente acogedor.

Cómo llegar a "La Normita Bodegón"

Llegar es sencillo tanto desde CABA como desde el conurbano. Las líneas de colectivos 152, 161 y 184 tienen paradas cercanas, lo que facilita el acceso a quienes prefieren transporte público. Para quienes usan vehículo particular, la zona cuenta con opciones de estacionamiento, haciendo que la visita sea cómoda y práctica.