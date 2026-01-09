Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con platos caseros ideal para comer rico

Olla 7 2.jpg Redes sociales

Dónde queda Olla 7

Olla 7 está ubicado en el barrio de Chacarita, una zona que combina vida gastronómica y ambiente barrial. Su dirección es Charlone 999, en un punto de fácil acceso dentro de la Ciudad de Buenos Aires y cercano a importantes avenidas y medios de transporte.

Cómo llegar a Olla 7

El restaurante cuenta con buena conectividad mediante transporte público. Se puede llegar en subte línea B, bajando en las estaciones Dorrego o Federico Lacroze, y también mediante diversas líneas de colectivos que circulan por la zona. Además, el tren San Martín es otra alternativa práctica para quienes llegan desde otros barrios o el conurbano.