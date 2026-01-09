Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con platos caseros ideal para comer rico
Olla 7 abrió en Buenos Aires hace pocos meses y ya es sensación entre los bodegones por sus platos abundantes, precios accesibles y su cocina casera.
En Buenos Aires, la tradición del bodegón sigue más viva que nunca y Olla 7 aparece como una de esas direcciones que rápidamente se ganan el boca en boca. Con una propuesta basada en platos caseros, recetas clásicas y porciones generosas, este restaurante se transformó en una opción confiable para quienes buscan comer bien, sin pretensiones y a precios razonables.
Las especialidades de Olla 7
La carta de Olla 7 está pensada como un homenaje al bodegón porteño, con preparaciones simples pero bien ejecutadas. El foco está puesto en el sabor, la abundancia y el uso de recetas tradicionales que remiten a la cocina de casa.
Entre las entradas más elegidas se encuentran la tortilla de papas bien jugosa, las croquetas de mejillones, la ensalada rusa y la clásica lengua a la vinagreta, opciones ideales para compartir.
En los platos principales, se destacan la milanesa con papas fritas o puré, las empanadas caseras, el pollo a las aceitunas, las rabas crocantes y los tortelloni rellenos de seso y verdura con manteca al limón, uno de los platos más comentados por los clientes habituales.
Las porciones son generosas y la relación entre precio y calidad es uno de los puntos que más valoran quienes visitan el lugar, lo que explica su crecimiento sostenido desde la apertura.
Dónde queda Olla 7
Olla 7 está ubicado en el barrio de Chacarita, una zona que combina vida gastronómica y ambiente barrial. Su dirección es Charlone 999, en un punto de fácil acceso dentro de la Ciudad de Buenos Aires y cercano a importantes avenidas y medios de transporte.
Cómo llegar a Olla 7
El restaurante cuenta con buena conectividad mediante transporte público. Se puede llegar en subte línea B, bajando en las estaciones Dorrego o Federico Lacroze, y también mediante diversas líneas de colectivos que circulan por la zona. Además, el tren San Martín es otra alternativa práctica para quienes llegan desde otros barrios o el conurbano.
