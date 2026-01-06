Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que hace la mejor comida porteña en el corazón de la Ciudad
Situado en el microcentro porteño, este restaurante deleita el paladar de cada comensal desde 1936. Conocé todos los detalles en la nota.
Buenos Aires tiene a disposición un amplio abanico de bodegones desplegados a lo largo de los 48 barrios, cada uno encargado de satisfacer y deleitar el paladar de los comensales con preparaciones caseras y abundantes. Entre mesas de madera, mozos de oficio y platos rebosantes, estos sitios son parte fundacionales de la ciudad, donde se combinan tradición, sabor y abundancia.
Dentro de ese mapa culinario aparece Pippo, un nombre que trasciende generaciones y se mantiene vigente desde 1936. Enclavado en el centro porteño, este histórico restaurante se transformó en un punto de encuentro para quienes buscan cocina clásica, porciones generosas y un clima familiar que invita a volver.
Las especialidades de Pippo
El menú reúne opciones sabrosas y a buen precio, con alternativas que van desde recetas clásicas hasta preparaciones internacionales que atrapan la atención de los visitantes:
- Vermicellis
- Ravioles de pollo y verdura
- Ñoquis de papa
- Lasagna de carne
- Bife de chorizo con guarnición
- Tira de asado grande
- Bondiola con guarnición
- Parrillada para tres personas
- Milanesa de ternera con guarnición
- Empanadas
- Polenta a la bolognesa
- Flan con dulce de leche
- Almendrado
- Bombón escocés
Dónde queda Pippo
Este establecimiento funciona sobre la calle Paraná al 300, a pocos metros de las principales avenidas del microcentro porteño, una zona de fácil acceso y con movimiento constante. Su ubicación estratégica lo convierte en una opción cómoda tanto para quienes trabajan por el centro como para quienes salen a recorrer la ciudad.
Cómo llegar a Pippo
El bodegón cuenta con muy buena conexión a través del transporte público. Por la zona circulan varias líneas de colectivo, entre ellas el 12, 24, 39 y 60, además de otras que recorren el centro porteño.
A su vez, se puede llegar caminando desde la estación Uruguay de la línea B de subte. Para quienes prefieren trasladarse en auto, el acceso es simple gracias a su ubicación en pleno centro de la ciudad, aunque no siempre hay estacionamiento disponible.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario