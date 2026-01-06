Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que hace la mejor comida porteña en el corazón de la Ciudad

Buenos Aires tiene a disposición un amplio abanico de bodegones desplegados a lo largo de los 48 barrios, cada uno encargado de satisfacer y deleitar el paladar de los comensales con preparaciones caseras y abundantes. Entre mesas de madera, mozos de oficio y platos rebosantes, estos sitios son parte fundacionales de la ciudad, donde se combinan tradición, sabor y abundancia.