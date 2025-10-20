MinutoUno

Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que la rompe con sus milanesas

Lifestyle

Con diferentes opciones para deleitar a sus comensales, este recinto porteño tiene tres sucursales en CABA. Los detalles en la nota.

Con tres sucursales en CABA

Con tres sucursales en CABA, este bodegón prepara las mejores milanesas de la ciudad. 

 @el_antojook

En Buenos Aires, los bodegones son mucho más que un simple plato: son el punto de encuentro perfecto donde llegan cientos de familias en busca de un momento cálido y sabroso. Estos recintos destacan por sus platos generosos y llenos de sabor, lo que invita a disfrutar de momento único con buena compañía.

Entre los sitios más emblemáticos de CABA, “El Antojo” sobresale por sus milanesas de tamaño imponente y sabor irresistible. Con tres sedes distribuidas por la ciudad, este lugar comenzó a ganar popularidad gracias a su excelente nivel y atención.

Las especialidades de "El Antojo"

el antojo milanesa.jpg

"El Antojo" es valorado por el gran tamaño de sus milanesas.

Aunque este bodegón ofrece diferentes platos abundantes y con ingredientes frescos, las milanesas son la gran estrella:

  • Especial De la Casa
  • Americana
  • Porteña
  • Calabresa
  • Picantojo
  • Napolitana
  • Cuatro quesos

Dónde queda "El Antojo"

Con sucursales distribuidas en Villa del Parque, Núñez y Caballito, este destino es accesible desde distintos barrios de CABA. Además, su apertura diaria convierte al lugar en una opción perfecta para ir cualquier momento de la semana.

Cómo llegar a "El Antojo"

Llegar a los tres locales de "El Antojo" es simple en transporte público. La sucursal de Caballito es muy accesible: se puede llegar en tren por la línea Sarmiento bajando en José María Moreno, o en subte A, ya que la estación Acoyte queda a pocos pasos del local.

En Núñez, quienes lleguen en transporte público tienen varias opciones: colectivos como el 15, 28 o 107, o las líneas de subte B y D.

Para Villa del Parque, se puede utilizar el tren de la línea San Martín hasta la estación Villa del Parque, los colectivos 110, 134 o 146 o el subte B, descendiendo en la estación Juan Manuel de Rosas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas