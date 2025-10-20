Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que la rompe con sus milanesas
Con diferentes opciones para deleitar a sus comensales, este recinto porteño tiene tres sucursales en CABA. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones son mucho más que un simple plato: son el punto de encuentro perfecto donde llegan cientos de familias en busca de un momento cálido y sabroso. Estos recintos destacan por sus platos generosos y llenos de sabor, lo que invita a disfrutar de momento único con buena compañía.
Entre los sitios más emblemáticos de CABA, “El Antojo” sobresale por sus milanesas de tamaño imponente y sabor irresistible. Con tres sedes distribuidas por la ciudad, este lugar comenzó a ganar popularidad gracias a su excelente nivel y atención.
Las especialidades de "El Antojo"
Aunque este bodegón ofrece diferentes platos abundantes y con ingredientes frescos, las milanesas son la gran estrella:
- Especial De la Casa
- Americana
- Porteña
- Calabresa
- Picantojo
- Napolitana
- Cuatro quesos
Dónde queda "El Antojo"
Con sucursales distribuidas en Villa del Parque, Núñez y Caballito, este destino es accesible desde distintos barrios de CABA. Además, su apertura diaria convierte al lugar en una opción perfecta para ir cualquier momento de la semana.
Cómo llegar a "El Antojo"
Llegar a los tres locales de "El Antojo" es simple en transporte público. La sucursal de Caballito es muy accesible: se puede llegar en tren por la línea Sarmiento bajando en José María Moreno, o en subte A, ya que la estación Acoyte queda a pocos pasos del local.
En Núñez, quienes lleguen en transporte público tienen varias opciones: colectivos como el 15, 28 o 107, o las líneas de subte B y D.
Para Villa del Parque, se puede utilizar el tren de la línea San Martín hasta la estación Villa del Parque, los colectivos 110, 134 o 146 o el subte B, descendiendo en la estación Juan Manuel de Rosas.
