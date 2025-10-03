Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que mantiene las pastas caseras a precios bajos
En un momento en que salir a comer se volvió tan costoso, te contamos sobre este bodegón que ofrece platos abundantes, caseros y con precios accesibles.
En Buenos Aires, ubicado en pleno Almagro, sobre Bulnes al 800, funciona Doña Cocina, un bodegón porteño que se hizo famoso por su propuesta difícil de encontrar hoy, platos de pastas caseras por solo $5.000. Marcelo, su dueño, decidió mantener los precios del año pasado, convirtiendo al lugar en un refugio para quienes buscan comer bien, sabroso y sin gastar de más.
Con su ambiente cálido y su cocina de barrio, este restaurante se ganó un lugar especial en la gastronomía de Buenos Aires.
Las especialidades de "Doña Cocina"
El espíritu de Doña Cocina se refleja en platos abundantes, con sabores que recuerdan a la comida casera de las abuelas. Las pastas son las protagonistas del menú:
- Fucciles al fierrito, gratinados con salsa de la casa, panceta, crema y verdeo.
- Sorrentinos de calabaza y muzzarella, con masa de espinaca.
- Sorrentinos de jamón y queso, un clásico infalible.
Para arrancar, se pueden elegir albóndigas con salsa o muzzarelitas con fileto, y para el cierre, la recomendación es la chocotorta con helado, el postre más pedido por quienes visitan el lugar. Además, su carta de vinos incluye opciones para todos los bolsillos, desde etiquetas accesibles como Cafayate Malbec y Portillo a $13.000, hasta opciones premium como el Angélica Zapata Cabernet a $62.000.
Dónde queda "Doña Cocina"
Doña Cocina se encuentra en Bulnes 802, Almagro, Ciudad de Buenos Aires. El restaurante abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto lunes al mediodía y domingos a la noche. Para reservar, se puede llamar al 4862-9278.
Cómo llegar a "Doña Cocina"
Llegar a Doña Cocina es muy sencillo desde cualquier punto de la ciudad. Se puede acceder en auto, transporte público o incluso en bicicleta para quienes prefieren moverse por la zona de Almagro. Su ubicación central y la facilidad para estacionar en los alrededores lo convierten en una opción práctica para quienes buscan disfrutar de platos caseros y abundantes sin complicaciones.
