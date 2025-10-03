Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que mantiene las pastas caseras a precios bajos

Embed - Dona Cocina Tipo Casa en Instagram: " ¡Lleva nuestras pastas frescas a tu casa! En nuestro local de Gascón 974 tenes la posibilidad comprar las pastas frescas de Doña - Cocina Tipo Casa. Pasas, elegis y lo cocinas en tu casa cuando gustes El local está abierto de lunes a sábado de 8 a 15. Todos los días vas a encontrar en un pizarron las pastas frescas que estamos amasando y los platos del día ¡a un precio increíble! Te esperemos #doña #doñacocinatipocasa #pastas #pastasfrescas #pastascaseras #fabricadepastas #comida" View this post on Instagram A post shared by Dona Cocina Tipo Casa (@donacocinatipocasa)

Dónde queda "Doña Cocina"

Doña Cocina se encuentra en Bulnes 802, Almagro, Ciudad de Buenos Aires. El restaurante abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto lunes al mediodía y domingos a la noche. Para reservar, se puede llamar al 4862-9278.

Cómo llegar a "Doña Cocina"

Llegar a Doña Cocina es muy sencillo desde cualquier punto de la ciudad. Se puede acceder en auto, transporte público o incluso en bicicleta para quienes prefieren moverse por la zona de Almagro. Su ubicación central y la facilidad para estacionar en los alrededores lo convierten en una opción práctica para quienes buscan disfrutar de platos caseros y abundantes sin complicaciones.