MinutoUno

Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que mantiene las pastas caseras a precios bajos

Lifestyle

En un momento en que salir a comer se volvió tan costoso, te contamos sobre este bodegón que ofrece platos abundantes, caseros y con precios accesibles.

Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que mantiene las pastas caseras a precios bajos
Redes sociales

En Buenos Aires, ubicado en pleno Almagro, sobre Bulnes al 800, funciona Doña Cocina, un bodegón porteño que se hizo famoso por su propuesta difícil de encontrar hoy, platos de pastas caseras por solo $5.000. Marcelo, su dueño, decidió mantener los precios del año pasado, convirtiendo al lugar en un refugio para quienes buscan comer bien, sabroso y sin gastar de más.

Con su ambiente cálido y su cocina de barrio, este restaurante se ganó un lugar especial en la gastronomía de Buenos Aires.

Las especialidades de "Doña Cocina"

El espíritu de Doña Cocina se refleja en platos abundantes, con sabores que recuerdan a la comida casera de las abuelas. Las pastas son las protagonistas del menú:

  • Fucciles al fierrito, gratinados con salsa de la casa, panceta, crema y verdeo.
  • Sorrentinos de calabaza y muzzarella, con masa de espinaca.
  • Sorrentinos de jamón y queso, un clásico infalible.

Para arrancar, se pueden elegir albóndigas con salsa o muzzarelitas con fileto, y para el cierre, la recomendación es la chocotorta con helado, el postre más pedido por quienes visitan el lugar. Además, su carta de vinos incluye opciones para todos los bolsillos, desde etiquetas accesibles como Cafayate Malbec y Portillo a $13.000, hasta opciones premium como el Angélica Zapata Cabernet a $62.000.

Embed - Dona Cocina Tipo Casa en Instagram: " ¡Lleva nuestras pastas frescas a tu casa! En nuestro local de Gascón 974 tenes la posibilidad comprar las pastas frescas de Doña - Cocina Tipo Casa. Pasas, elegis y lo cocinas en tu casa cuando gustes El local está abierto de lunes a sábado de 8 a 15. Todos los días vas a encontrar en un pizarron las pastas frescas que estamos amasando y los platos del día ¡a un precio increíble! Te esperemos #doña #doñacocinatipocasa #pastas #pastasfrescas #pastascaseras #fabricadepastas #comida"

Dónde queda "Doña Cocina"

Doña Cocina se encuentra en Bulnes 802, Almagro, Ciudad de Buenos Aires. El restaurante abre todos los días de 12 a 16 y de 20 a 00, excepto lunes al mediodía y domingos a la noche. Para reservar, se puede llamar al 4862-9278.

Cómo llegar a "Doña Cocina"

Llegar a Doña Cocina es muy sencillo desde cualquier punto de la ciudad. Se puede acceder en auto, transporte público o incluso en bicicleta para quienes prefieren moverse por la zona de Almagro. Su ubicación central y la facilidad para estacionar en los alrededores lo convierten en una opción práctica para quienes buscan disfrutar de platos caseros y abundantes sin complicaciones.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas