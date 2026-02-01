Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que mezcla tradición y excentricidad
Su ambiente cálido lo convierte en un sitio agradable para cualquier ocasión, mientras que su estratégica ubicación lo hace accesible desde diferentes puntos de CABA. Los detalles en la nota.
A pesar de las modas pasajeras y de los platos exóticos, Buenos Aires conserva una red de clásicos bodegones en diferentes barrios, donde manda la tradición, el sabor y la porción generosa. Estos espacios, además, presentan ambientes cálidos y acogedores, perfectos para sumergirse en sus preparaciones sin golpear el bolsillo con precios elevados.
En ese mapa de bodegones que resisten al tiempo, La Paternal ocupa un lugar especial: "Viejo Mundo", un clásico que mantiene viva la esencia de la cocina porteña. Con platos caseros, precios accesibles y un clima familiar, el lugar se convirtió en un punto de encuentro para quienes buscan comer bien, sin vueltas y como en casa.
Las especialidades de "Viejo Mundo"
"Viejo Mundo" ofrece una carta basada en platos tradicionales, con preparaciones simples, ingredientes frescos y sabores caseros. Estas son algunas de las especialidades que se pueden encontrar en este bodegón porteño:
- Pastas
- Milanesas
- Pescados
- Tortilla
- Carne de ñandú
- Carne de ciervo
- Pizzanesa a la napolitana
- Mariscos
- Tiramisú
- Flan
- Budín de pan
- Helados artesanales
Dónde queda "Viejo Mundo"
Ubicado en una esquina clásica del barrio de La Paternal, este recinto funciona sobre el cruce de Warnes y Raulíes, un punto estratégico y con una buena conexión para arribar en transporte público.
Por otro lado, abre sus puertas de martes a domingo, desde las 11:30 hasta la medianoche, una franja amplia que lo convierte en una opción tanto para el almuerzo como para la cena.
Cómo llegar a "Viejo Mundo"
Varias líneas de colectivo, entre ellas la 80, 105 y 112, circulan por la zona y dejan a pocos metros del bodegón. También se puede llegar en tren mediante la línea San Martín, bajando en la estación La Paternal. Para quienes van en auto, el barrio cuenta con opciones de estacionamiento cercanas y seguras.
