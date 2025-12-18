Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara la mejor comida japonesa
Ubicado en pleno corazón de Palermo, este recinto porteño abre sus puertas de martes a domingo a partir de las 19. Los detalles en la nota.
Buenos Aires se distingue por su extenso circuito gastronómico, donde cada barrio presenta una propuesta diferente perfecta para sumergirse en sus especialidades. Si bien el abanico de elección es amplio, todos los restaurantes se destacan por su esencia y los platos generosos, ofreciendo una experiencia atrapante y cálida.
En Palermo, uno de los puntos más destacados de la ciudad, Anasagasti se presenta como una experiencia única pensada para quienes disfrutan de platos innovadores y desconocidos. Este sitio abre de martes a domingo a partir de las 19, ideal para aquellos que prefieren relajarse luego de un día arduo en el trabajo.
Las especialidades de Anasagasti
En Anasagasti, la cocina utiliza productos frescos y de origen natural, una elección que lo convirtió en uno de los puntos más valorados de la ciudad. Este restaurante ofrece una extensa carta con preparaciones innovadoras y disruptivas que se convirtieron en centro de la atención de los comensales:
- Vieiras de molusco, frescas y delicadas
- Tiraditos de salmón blanco con toque cítrico
- Tabla de niguiris, con arroz y pescado
- Navajas flambeadas con manteca trufada
- Rolls de salmón tataki y atún
- Ceviche fresco y vibrante
- Geishas de salmón, suaves y elegantes
- Langostinos rebozados en panko y coco, crocantes y jugosos
Dónde queda Anasagasti
Este bodegón funciona en el Pasaje Anasagasti 2067, dentro del barrio de Palermo, una ubicación estratégica y bien conectada que facilita el acceso desde distintos sectores de Buenos Aires. El restaurante abre sus puertas de martes a domingo, a partir de las 19 horas, y se convierte en una opción elegida para las salidas nocturnas.
Cómo llegar a Anasagasti
Distintas líneas de colectivo, como la 29, 39, 64, 68, 92, 111, 128 y 152, circulan por la zona y dejan a pocos pasos del lugar. También es posible optar por el subte: las estaciones Bulnes de la Línea D y Córdoba de la Línea H quedan a pocos metros de este emblemático restaurante.
