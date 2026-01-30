Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara las mejores milanesas de la ciudad

Embed - Nuevo bodegón La Normita en Vicente López

Dónde queda "La Normita Bodegón"

La Normita Bodegón está ubicado en Lavalle al 1400, en el corazón de Vicente López, una zona con movimiento gastronómico y muy accesible tanto para vecinos como para quienes llegan desde otros puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad.

Cómo llegar a "La Normita Bodegón"

El restaurante cuenta con excelente conectividad. Desde CABA, se puede llegar fácilmente en auto o transporte público. Las líneas de colectivo 152, 161 y 184 tienen paradas cercanas, lo que lo convierte en una opción cómoda para quienes buscan un bodegón en Buenos Aires sin alejarse demasiado ni complicarse con el traslado.