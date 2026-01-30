Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara las mejores milanesas de la ciudad
En Buenos Aires, el bodegón “La Normita” es un clásico que gana protagonismo, ofrece clima familiar, cocina casera y una milanesa gigante que es leyenda.
Ubicado en Vicente López, este restaurante se convirtió en un clásico de la zona norte gracias a sus platos abundantes, su cocina bien casera y una súper milanesa gigante que atrae a familias, grupos de amigos y fanáticos del bodegón de toda la ciudad.
Dentro del mapa de bodegones en Buenos Aires, La Normita Bodegón se destaca por sostener la esencia de la gastronomía porteña más tradicional.
Las especialidades de "La Normita Bodegón"
La carta de La Normita apuesta a recetas simples, contundentes y llenas de sabor. El plato estrella es la súper milanesa con papas fritas, una porción pensada para compartir entre cuatro personas, con rebozado crocante, carne tierna y papas bien doradas.
Es, sin dudas, uno de los platos más pedidos y el que convirtió al lugar en referencia entre los bodegones de Vicente López. Además de su milanesa emblemática, el restaurante ofrece una variedad de clásicos del bodegón porteño que mantienen viva la tradición:
- Canelones caseros, rellenos y gratinados
- Fideos hechos a mano, con salsas tradicionales
- Guiso de lentejas, ideal para los días frescos
- Raviolones rellenos, de tamaño generoso
- Empanadas fritas, doradas y bien jugosas
- Tortilla rellena, uno de los platos más elegidos
- Pastel de papas, con receta bien casera
- Tapa de asado con papas españolas, otro infaltable del menú
Todas las preparaciones se realizan con ingredientes frescos y porciones abundantes, respetando la lógica del bodegón de barrio.
Dónde queda "La Normita Bodegón"
La Normita Bodegón está ubicado en Lavalle al 1400, en el corazón de Vicente López, una zona con movimiento gastronómico y muy accesible tanto para vecinos como para quienes llegan desde otros puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad.
Cómo llegar a "La Normita Bodegón"
El restaurante cuenta con excelente conectividad. Desde CABA, se puede llegar fácilmente en auto o transporte público. Las líneas de colectivo 152, 161 y 184 tienen paradas cercanas, lo que lo convierte en una opción cómoda para quienes buscan un bodegón en Buenos Aires sin alejarse demasiado ni complicarse con el traslado.
