Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con un "alfajor milanesa" que la rompe
Con dos sucursales en la ciudad, este recinto destaca por ofrecer comida casera, abundante y llena de sabor. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones se encargan de deleitar el paladar de los comensales con sus preparaciones caseras y de gran calidad, donde cada plato presenta porciones generosas y a precios amigables para el bolsillo. Más allá de la comida, estos lugares se distinguen por su calidez, la atención y un ambiente familiar que invita a volver.
Entre tantas opciones para elegir, un bodegón en Ramos Mejía se convirtió en el favorito de los usuarios gracias a propuestas originales como el alfajor de milanesa y postres que sorprenden por su creatividad y presentación. Sinfin también destaca por su excelente ubicación, con buena conexión de transporte público.
Las especialidades de Sinfin
Una de las grandes atracciones de Sinfin es su propuesta extensa y con preparaciones innovadoras. Así, cada persona puede seleccionar su plato favorito y disfrutarlo en buena compañía, ya sea con amigos o en familia.
- Alfajor de milanesa
- Tortilla rellena de milanesa con muzzarella y jamón
- Cortes de parrilla (primeras calidades)
- Achuras
- Embutidos
- Cascada de chocolate XXL
- Banana split Sinfín
Dónde queda Sinfin
Este bodegón cuenta con dos sucursales en la ciudad, lo que permite a los visitantes elegir la que les quede más cómoda. La primera se encuentra en Ramos Mejía, en Espora 251, mientras que la segunda está en Villa Luro, en la esquina de Avenida Rivadavia con Guardia Nacional.
Cómo llegar a Sinfin
Para llegar al local de Ramos Mejía, se puede tomar la línea Sarmiento del tren hasta la estación Ramos Mejía o las líneas de colectivos 242, 298, 325, 378 o 406, que pasan por las adyacencias del bodegón.
Por otro lado, para arribar a la sucursal de Villa Luro se puede tomar el tren Sarmiento, bajando en las estaciones Floresta o Villa Luro, o las líneas de colectivos 1, 2, 8, 46 y 96, ya que cuentan con paradas cercanas al lugar.
