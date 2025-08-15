Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con una gastronomía que no consigue competencia

Uno de los conceptos distintivos son los "satélites", acompañamientos que permiten personalizar cada plato y sumar complejidad a la experiencia. Entre los destacados se encuentra la jarra de rosado, un cóctel de vino rosado con pomelo, frambuesa y pimienta, y postres como la pavlova, el flan casero o la intensa Key Lime Pie, que rotan según la temporada. Además, siempre hay opciones veganas y la fruta juega un papel central en platos dulces y salados, aportando frescura y acidez.