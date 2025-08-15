Bodegón en Buenos Aires: el restaurante con una gastronomía que no consigue competencia
Con su perfecta gastronomía, este bodegón fusiona cocina criolla, latina y asiática con creatividad y estilo propio.
Alejado de los circuitos más mediáticos de Palermo o Recoleta, MN Santa Inés se consolida como uno de los destinos gastronómicos imprescindibles de Buenos Aires. Reconocido en la selección Bib Gourmand 2025 de la Guía Michelin, este restaurante ofrece una experiencia culinaria única, donde se combinan emoción, técnica y estética en cada plato.
Las especialidades de "MN Santa Inés"
La chef Jazmín Marturet lidera un espacio donde cada plato refleja su trayectoria por la cocina latinoamericana y el legado de sus abuelas. La carta se renueva cada cinco semanas, combinando sabores criollos, latinos y asiáticos con técnicas modernas y delicadeza en la presentación.
Uno de los conceptos distintivos son los "satélites", acompañamientos que permiten personalizar cada plato y sumar complejidad a la experiencia. Entre los destacados se encuentra la jarra de rosado, un cóctel de vino rosado con pomelo, frambuesa y pimienta, y postres como la pavlova, el flan casero o la intensa Key Lime Pie, que rotan según la temporada. Además, siempre hay opciones veganas y la fruta juega un papel central en platos dulces y salados, aportando frescura y acidez.
Dónde queda "MN Santa Inés"
MN Santa Inés se encuentra en Ávalos 360, La Paternal, un barrio que conserva el espíritu tranquilo y barrial que muchas zonas de la ciudad han perdido. Este restaurante de autor mantiene un ambiente íntimo y cuidado, ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica completa y relajada en Buenos Aires.
Cómo llegar a "MN Santa Inés"
Para visitar MN Santa Inés, la referencia principal es el barrio de La Paternal, accesible desde diferentes puntos de Buenos Aires en auto o transporte público. El restaurante abre solo al mediodía, de martes a domingos desde las 12:30, sumando un aire exclusivo a la experiencia. Su ubicación permite combinar la visita con paseos por el barrio, manteniendo la esencia barrial y el contacto con un entorno tranquilo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario