Bodegón en Buenos Aires: la cantina moderna en Villa Urquiza que honra la cocina de abuelas
Este emblemático recinto porteño tiene un solo objetivo: deleitar el paladar de los comensales que acceden todos los días. Los detalles en la nota.
Los bodegones del circuito gastronómico de Buenos Aires son reconocidos en el mundo entero por sus ambientes cálidos y amenos, perfectos para sumergirse en sus platos abundantes. Sin embargo, uno de los puntos más destacados es el precio, accesible para el bolsillo de los comensales.
En Villa Urquiza, uno de los que mejor expresa ese espíritu es "Bonario". Con puertas abiertas todos los días y una propuesta que celebra los sabores tradicionales de la cocina argenta, este local se convirtió en una parada obligada para quienes buscan una buena comida en compañía de amigos o familiares.
Las especialidades de "Bonario"
Este recinto porteño presenta un amplio abanico de especialidades que conquistan el paladar de los comensales. Una de sus grandes virtudes es la variedad de platos, desde exquisitas entradas hasta postres cargados de sabor.
- Musaka tradicional
- Buñuelos de espinaca y mozzarella
- New York steak con papas rotas y criolla de mango
- Ravioles de trucha con puerro
- Provoleta con mango y sriracha
- Risotto de hongos y queso azul
- Truchón patagónico
- Milanesa de bife de chorizo con tagliatelle de espinaca
- Panzotti de mozzarella y cebolla caramelizada
- Goulash de hongos con cremoso de papa
- Frittata de mar
- Boquerones con pickles de pepino
- Brownie con helado artesanal
- Torta vasca
- Flan casero con caramelo
Dónde queda "Bonario"
El local se encuentra sobre Avenida Congreso al 5700, en pleno corazón de Villa Urquiza. Además, abre temprano por la mañana y se mantiene en funcionamiento hasta cerca de la medianoche, ideal para quienes buscan una opción a cualquier hora.
Cómo llegar a "Bonario"
Llegar a "Bonario" es sencillo: varias líneas de colectivo pasan cerca, entre ellas el 107, 127, 140, 169, 111, 90 y 114, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de CABA.
Quienes prefieran viajar en subte pueden usar la línea B y bajar en Juan Manuel de Rosas, mientras que los que van en tren cuentan con dos opciones del Mitre: las estaciones Drago y General Urquiza, ambas a pocas cuadras del restaurante.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario