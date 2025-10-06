Bodegón en Buenos Aires: la cocina de mar que conquista Palermo
Abierto de martes a domingo, este recinto porteño ofrece un amplio abanico de opciones tentadoras e innovadoras. Los detalles en la nota.
Buenos Aires es sinónimo de gastronomía de alto nivel. Entre calles repletas de historia, aparecen diferentes bodegones que buscan deleitar el paladar de hasta los comensales más exigentes con propuestas únicas e innovadoras. En estos sitios, el ambiente cálido y los precios accesibles son moneda corriente.
Entre ellos, “La Pescadería” esta ubicado en Palermo, pero sus platos hacen viajar al puerto de Mar del Plata con un simple bocado. Su carta especializada en pescados y marisco conquista los corazones de diferentes usuarios, al mismo tiempo que su ubicación estratégica lo convierte en un punto de encuentro ideal.
Las especialidades de "La Pescadería"
La propuesta de "La Pescadería" es tan amplia como deliciosa, con diferentes platos y propuestas que buscan deleitar todos los paladares. Entre sus opciones, estas son las especialidades más pedidas:
- Croquetas de langostinos y kanikama con salsa de maracuyá
- Empanadas de calamar en su tinta
- Rabas con salsa de tomates asados
- Pesca del día a las brasas de quebracho colorado
- Sushi nikkei
- Soufflé de mango
- Torta vasca
- Tres leches con Baileys
- Mousse de chocolate
Dónde queda "La Pescadería"
Este emblemático recinto porteño está ubicado sobre la calle Ciudad de la Paz al 290, en una de las zonas más concurridas de Palermo, epicentro de la movida gastronómica porteña. Además, abre de martes a domingo, entre las 20 y la medianoche, siendo un espacio perfecto para una cena relajada con productos frescos y de calidad.
Cómo llegar a "La Pescadería"
Llegar a “La Pescadería” es fácil gracias a su buena conexión con el transporte público. Varias líneas de colectivo, como la 39, 111, 107 y 108, pasan a escasos metros de este bodegón. Además, la estación Ministro Carranza de la línea D del subte también se encuentra cerca, permitiendo un acceso sencillo y rápido desde distintos puntos de la ciudad.
