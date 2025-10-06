Bodegón en Buenos Aires: la cocina de mar que conquista Palermo

Dónde queda "La Pescadería"

Este emblemático recinto porteño está ubicado sobre la calle Ciudad de la Paz al 290, en una de las zonas más concurridas de Palermo, epicentro de la movida gastronómica porteña. Además, abre de martes a domingo, entre las 20 y la medianoche, siendo un espacio perfecto para una cena relajada con productos frescos y de calidad.

Cómo llegar a "La Pescadería"

Llegar a “La Pescadería” es fácil gracias a su buena conexión con el transporte público. Varias líneas de colectivo, como la 39, 111, 107 y 108, pasan a escasos metros de este bodegón. Además, la estación Ministro Carranza de la línea D del subte también se encuentra cerca, permitiendo un acceso sencillo y rápido desde distintos puntos de la ciudad.