Bodegón en Buenos Aires: la guía para encontrar el mejor bife de lomo
Ubicados en barrios pintorescos y emblemáticos de la ciudad, estos recintos son los mejores del circuito gastronómico en la actualidad. Los detalles en la nota.
En Buenos Aires, los bodegones siguen siendo ese refugio perfecto para deleitarse con sus preparaciones y sumergirse en sus amplio menús. Estos son lugares donde también se pueden encontrar recetas abundantes, sabores familiares y un clima cálido que invita a pasar en el futuro sin gastar de más.
Dentro de las extensas cartas, los cortes de carne premium se consolidan como uno de los platos más solicitados entre los comensales. En este contexto, el bife de lomo tiene un lugar privilegiado en el podio, aunque no fácil cocinarlo en su punto justo. El Obrero y El Hipopótamo, ambos en la CABA, destacan por preparar este corte de manera perfecta y sin vueltas.
Las especialidades de El Obrero
El Obrero es uno de esos bodegones históricos de La Boca que mantienen viva la esencia de la cocina porteña. Con más de siete décadas de trayectoria, se hizo un nombre gracias a sus platos generosos y a una propuesta casera, donde la carne ocupa un lugar central.
La parrilla es protagonista y marca el pulso del lugar: el lomo, cocido según la preferencia de cada comensal, y el bife de chorizo se destacan por su sabor y jugosidad.
El clima es netamente boquense, sencillo y auténtico, ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica auténtica. Ubicado en Agustín R. Caffarena 64, abre sus puertas de martes a sábado a partir de las 20.
Las especialidades de El Hipopótamo
El Hipopótamo se encuentra en San Telmo y conserva el espíritu del Buenos Aires de antaño. Abierto desde principios del siglo XX, su propuesta gira en torno a una cocina clásica, con porciones generosas y recetas que no pasan de moda.
Entre sus especialidades sobresale el bife de lomo a caballo, que llega bien jugoso y puede pedirse con guarniciones como papas fritas o pastas.
Está ubicado en la esquina de Avenida Brasil 401 y abre de lunes a viernes, de 8 a 22, lo que lo convierte en una opción tanto para el mediodía como para la noche.
