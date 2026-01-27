Bodegón en Buenos Aires: la guía para encontrar el mejor bife de lomo

Las especialidades de El Hipopótamo

El Hipopotamo.jpg

El Hipopótamo se encuentra en San Telmo y conserva el espíritu del Buenos Aires de antaño. Abierto desde principios del siglo XX, su propuesta gira en torno a una cocina clásica, con porciones generosas y recetas que no pasan de moda.

Entre sus especialidades sobresale el bife de lomo a caballo, que llega bien jugoso y puede pedirse con guarniciones como papas fritas o pastas.

Está ubicado en la esquina de Avenida Brasil 401 y abre de lunes a viernes, de 8 a 22, lo que lo convierte en una opción tanto para el mediodía como para la noche.