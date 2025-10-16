Bodegón en Buenos Aires: la joya coreana en donde la cena es un lujo

Dónde queda "Han"

Este sitio se encuentra en Vera 966, en el barrio de Villa Crespo, y abre sus puertas de martes a sábado entre las 19 y la medianoche. Las reservas se realizan únicamente desde su sitio web.

Por otro lado, su espacio combina madera, piedra negra y hormigón, creando un ambiente minimalista y acogedor que busca aportar calidez durante la velada.

Cómo llegar a "Han"

Llegar a "Han" es sencillo gracias a su buena conexión con el transporte público. La estación de subte más cercana es Malabia, de la línea B, mientras que la estación de tren Villa Crespo, de la línea San Martín, también se ubica a unos metros del lugar.

Además, varias líneas de colectivo, como la 19, 24, 71, 106, 109, 127, 145 y 166, circulan por la zona, lo que facilita aún más el acceso desde distintos puntos de la ciudad.