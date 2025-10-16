Bodegón en Buenos Aires: la joya coreana en donde la cena es un lujo
Ubicado en el barrio de Villa Crespo, este recinto porteño lleva 10 meses en la ciudad y se puede acceder únicamente con reserva. Los detalles en la nota.
Los platos internacionales pisan con mayor fuerza en la ruta gastronómica de Buenos Aires, compitiendo cabeza a cabeza con las preparaciones tradicionales. Lo cierto es que estas nuevas propuestas son innovadoras y presentan sabores auténticos, nuevas para los paladares de algunos comensales.
Dentro de las nuevas propuestas porteñas aparece "Han", ubicado en el barrio de Villa Crespo. Este restaurante abrió sus puertas en diciembre del 2024 y solo atiende con reservas. Además, su estratégica ubicación lo hace sencillo de acceder desde diferentes puntos de la ciudad.
Las especialidades de "Han"
Sentados en una mesa en forma de U, los comensales pueden ver de cerca cómo los chefs crean cada plato. Estas son las preparaciones más destacadas de este restaurante innovador:
- Tomates marinados con dashi de tomate y helado de kimchi de frutas, acompañados de un Bloody Mary de kimchi.
- Snacks creativos: de alga con durazno, calabaza con anchoa y molleja con pickle.
- Soufflé de huevo con crocante de piel de pollo, uva y zucchini.
- Mandu de lengua en caldo con huacatay.
- Yukhoe, el tartar coreano de lomo con maní, emulsión de yema y gochujang.
- Bife con sal de kimchi, acompañado de banchan y arroz de la casa.
- Textura de remolacha, presentada en tierra, almíbar, helado y crocante.
Dónde queda "Han"
Este sitio se encuentra en Vera 966, en el barrio de Villa Crespo, y abre sus puertas de martes a sábado entre las 19 y la medianoche. Las reservas se realizan únicamente desde su sitio web.
Por otro lado, su espacio combina madera, piedra negra y hormigón, creando un ambiente minimalista y acogedor que busca aportar calidez durante la velada.
Cómo llegar a "Han"
Llegar a "Han" es sencillo gracias a su buena conexión con el transporte público. La estación de subte más cercana es Malabia, de la línea B, mientras que la estación de tren Villa Crespo, de la línea San Martín, también se ubica a unos metros del lugar.
Además, varias líneas de colectivo, como la 19, 24, 71, 106, 109, 127, 145 y 166, circulan por la zona, lo que facilita aún más el acceso desde distintos puntos de la ciudad.
