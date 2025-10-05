Bodegón en Buenos Aires: la mítica parrilla que mantiene vivo el asado durante 24 horas
Lo de Charly se volvió un clásico, una parrilla que nunca cierra, con carne abundante, jugosa y precios accesibles, disponible incluso a las 4 de la mañana.
En Buenos Aires en el barrio de Palermo hay un bodegón en Buenos Aires que se volvió leyenda: Lo de Charly, la parrilla que mantiene vivo el asado las 24 horas. Con más de 30 años de trayectoria, ofrece carne jugosa, abundante y a precios accesibles, disponible a cualquier hora del día… incluso a las 4 de la mañana.
Las especialidades de "Lo de Charly"
El menú de Lo de Charly está pensado para compartir y se destaca por sus porciones generosas. La estrella es la parrillada para dos, que incluye: Chorizo, morcilla, pollo, chinchulines, entraña, asado, cerdo y por supuesto una guarnición (papas fritas o ensalada).
Todo por alrededor de $41.700. Sumando bebida y postre como el clásico flan mixto, la cuenta para dos ronda los $50.000. Otros platos populares:
- Parrillada para 3 (con provoleta, riñón y más variedad): $64.100
- Promo asado individual: 2 tiras de asado + guarnición $21.400
- Promo vacío para 2 (con provoleta, chorizo, morcilla y guarniciones): $42.500
Además, cuentan con delivery y take away, ideal para disfrutar el asado en casa.
Dónde queda "Lo de Charly"
El clásico porteño Lo de Charly está ubicado en Álvarez Thomas al 2100, en pleno corazón de Palermo. Este lugar se convirtió en un verdadero punto de referencia tanto para los vecinos del barrio como para turistas que recorren la ciudad, atraídos por su reputación de ofrecer carne de primera calidad, abundante y jugosa, disponible a cualquier hora del día.
Ya sea de madrugada, al mediodía o entrada la noche, quienes visitan esta parrilla saben que encontrarán siempre un asado caliente, brasas listas y ese ambiente auténtico que combina tradición, sabor y la esencia de la gastronomía porteña.
Cómo llegar a "Lo de Charly"
Llegar a Lo de Charly es muy fácil. Varias líneas de colectivo conectan Palermo con distintos barrios de Buenos Aires, y quienes prefieran ir en auto encuentran calles aledañas con espacio para estacionar.
Si estás cerca, incluso se puede llegar caminando desde las avenidas principales del barrio. Así, tanto vecinos como visitantes tienen acceso a esta parrilla legendaria, donde el asado nunca se detiene y la tradición porteña se vive a cualquier hora del día.
