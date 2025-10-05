Bodegón en Buenos Aires: la mítica parrilla que mantiene vivo el asado durante 24 horas

Embed - Lo de Charly Oficial en Instagram: "En Charly también nos sumamos a esta tendencia #24hs #parrilla #parrillaargentina" View this post on Instagram A post shared by Lo de Charly Oficial (@parrillalodecharly)

Dónde queda "Lo de Charly"

El clásico porteño Lo de Charly está ubicado en Álvarez Thomas al 2100, en pleno corazón de Palermo. Este lugar se convirtió en un verdadero punto de referencia tanto para los vecinos del barrio como para turistas que recorren la ciudad, atraídos por su reputación de ofrecer carne de primera calidad, abundante y jugosa, disponible a cualquier hora del día.

Ya sea de madrugada, al mediodía o entrada la noche, quienes visitan esta parrilla saben que encontrarán siempre un asado caliente, brasas listas y ese ambiente auténtico que combina tradición, sabor y la esencia de la gastronomía porteña.

Cómo llegar a "Lo de Charly"

Llegar a Lo de Charly es muy fácil. Varias líneas de colectivo conectan Palermo con distintos barrios de Buenos Aires, y quienes prefieran ir en auto encuentran calles aledañas con espacio para estacionar.

Si estás cerca, incluso se puede llegar caminando desde las avenidas principales del barrio. Así, tanto vecinos como visitantes tienen acceso a esta parrilla legendaria, donde el asado nunca se detiene y la tradición porteña se vive a cualquier hora del día.