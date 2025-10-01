Bodegón en Buenos Aires: la pizzería que es un tributo bien porteño
Ubicada en pleno corazón de Villa Pueyrredón, este sitio porteño deleita a sus comensales con preparaciones únicas en la ciudad. Los detalles en la nota.
La ruta gastronómica de Buenos Aires está compuesta por un amplio abanico de bodegones, encargados de deleitar el paladar de hasta los comensales más exigentes con diferentes preparaciones. Pero si por algo sobresale la ciudad, son por sus pizzas cargadas de sabor y muzzarella.
Uno de los sitios más emblemáticos y destacados por ofrecer la mejor pizza de CABA se ubica en Villa Pueyrredón, en la icónica esquina de Nazca y Habana: "La Casa Blanca de Habana". Con diferentes opciones para todos los gustos, este local ofrece un ambiente cálido, familiar y bien porteño.
Las especialidades de "La Casa Blanca de Habana"
Una de las clave para explicar el éxito de esta pizzería es en la cocción de la masa, que se lleva a cabo horno 100% a leña. Además, cuentan con bordes crocantes y un sabor inigualable. Estos son los tipos de pizzas más elegidos en "La Casa Blanca de Habana":
- Muzzarella
- Napolitana
- Fugazzeta
- Jamón y morrones
- Calabresa
- Rúcula y crudo
- Primavera
- Anchoas
- Cuatro quesos
Dónde queda "La Casa Blanca de Habana"
Este recinto se encuentra en el cruce de las avenidas Nazca y Habana, un punto emblemático del barrio de Villa Pueyrredón. Esta ubicación hace que el arribo sea sencillo desde diferentes puntos de la ciudad, ya sea en transporte público o de manera particular. Además, abre sus puertas de martes a domingos.
Cómo llegar a "La Casa Blanca de Habana"
Llegar a la esquina de Nazca y Habana es fácil, ya que está bien conectada por el transporte público: la estación Pueyrredón del tren Mitre se encuentra a metros de este bodegón. Además, varias líneas de colectivos, como la 108, 110, 114, 78, 87, 105 y 176, pasan cerca de "La Casa Blanca de Habana".
