Bodegón en Buenos Aires: la pizzería que es un tributo bien porteño

Dónde queda "La Casa Blanca de Habana"

Este recinto se encuentra en el cruce de las avenidas Nazca y Habana, un punto emblemático del barrio de Villa Pueyrredón. Esta ubicación hace que el arribo sea sencillo desde diferentes puntos de la ciudad, ya sea en transporte público o de manera particular. Además, abre sus puertas de martes a domingos.

Cómo llegar a "La Casa Blanca de Habana"

La Casa Blanca de Habana - Frente.png Esta pizzería se ubica en la esquina de Nazca y Habana.

Llegar a la esquina de Nazca y Habana es fácil, ya que está bien conectada por el transporte público: la estación Pueyrredón del tren Mitre se encuentra a metros de este bodegón. Además, varias líneas de colectivos, como la 108, 110, 114, 78, 87, 105 y 176, pasan cerca de "La Casa Blanca de Habana".